Chelsea goleia Malmo na Champions e se recupera de derrota para Juve

Após tropeço contra a Juventus na última rodada, o Chelsea voltou a vencer na Liga dos Campeões da Europa. Nesta quarta-feira, em Londres, o time de Thomas Tuchel goleou o Malmo por 4 a 0, com destaque para Jorginho, que marcou duas vezes. Christensen e Havertz fecharam o placar. Na próxima, os Blues viajam para encaram novamente o time sueco.
Como esperado, o Chelsea partiu para cima dos adversários e já somava três finalizações com sete minutos de jogo. Aos 8', Chirstensen abriu o placar após cruzamento do parceiro de zaga, Thiago Silva. Dez minutos depois, Nielsen derrubou Lukaku na área, e o juiz assinalou pênalti, cobrado com perfeição por Jorginho.
Aos 22', Lukaku deixou o campo lesionado após o choque que originou o pênalti. O primeiro chute do Malmo veio só aos 26 minutos, quando Christensen errou um passe e Colak finalizou para fora. O goleiro Dahlin parou o arremate de Chillwell, que poderia ser o terceiro dos Blues aos 30 minutos. Aos 45', Havertz recebeu passe de Mount e chutou para fora.
+ Alisson celebra vitória do Liverpool sobre o Atlético de Madrid e 100% de aproveitamento na Champions
Logo na volta do intervalo o Chelsea ampliou a vantagem com Havertz. O alemão recebeu de Hudson-Odoi e só empurrou para o gol. Aos 10', Rudiger foi derrubado na área e Jorginho novamente cobrou pênalti para colocar 4 a 0 no placar. Havertz quase marcou o quinto, mas Diawara salvou. Com o resultado, o Chelsea subiu para a vice-liderança, enquanto o Malmo é lanterna do Grupo H.