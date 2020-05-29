Chelsea explora atletas mais baratos e monitora Jesús Corona, do Porto

Apesar da pandemia global do novo coronavírus, o Chelsea tem monitorado diversos nomes no mercado de olho na próxima janela de transferências. O clube londrino quer Jadon Sancho, do Borussia Dortmund, mas com a crise financeira imposta pela pandemia, nomes mais baratos surgem como opção e um deles é de Jesús Corona, do Porto.
O valor de Sancho, um dos principais objetivo dos Blues para a próxima temporada gira em torno de 100 milhões de euros, o que freou o ímpeto da direção do clube diante da crise. Com isso, o nome da vez é do mexicano Jesús Corona. Segundo o site 'Transfermarkt', o valor de mercado do atleta do Porto é de 20 milhões de euros.
O representante do jogador, Matias Bunge, reconheceu que eles tiveram contato com o Chelsea, embora não dê mais pistas sobre o negócio. Desde que assinou com o clube português vindo do Twente, da Holanda, em 2015, o mexicano jogou 211 partidas e marcou 26 gols. Pela seleção mexicana, por sua vez, o jogador fez 7 tentos em 43 jogos disputados.E MAIS:Juventus desiste da contratação do volante Arthur, do BarcelonaPresidente do Brescia admite: 'Assinar com Balotelli foi um erro'De Bruyne impõe condição para renovar com o Manchester CityArsenal à procura de um substituto para Aubameyang, diz jornalDe olho no mercado, Everton quer Wendel, do Sporting, diz jornal E MAIS: