Chelsea explora atletas mais baratos e monitora Jesús Corona, do Porto

Crédito: Divulgação/Porto

Apesar da pandemia global do novo coronavírus, o Chelsea tem monitorado diversos nomes no mercado de olho na próxima janela de transferências. O clube londrino quer Jadon Sancho, do Borussia Dortmund, mas com a crise financeira imposta pela pandemia, nomes mais baratos surgem como opção e um deles é de Jesús Corona, do Porto.

O valor de Sancho, um dos principais objetivo dos Blues para a próxima temporada gira em torno de 100 milhões de euros, o que freou o ímpeto da direção do clube diante da crise. Com isso, o nome da vez é do mexicano Jesús Corona. Segundo o site 'Transfermarkt', o valor de mercado do atleta do Porto é de 20 milhões de euros.