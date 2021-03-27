Chelsea estuda contratação de Jesús Corona para a próxima temporada

O Chelsea estuda a contratação de Jesús Corona para a próxima temporada, segundo o portal “Fichajes”. Apesar do meio-campista ter uma cláusula de rescisão contratual de 40 milhões de euros (R$ 269 milhões), o Porto estaria disposto a negociar o mexicano por cerca de 25 milhões de euros (R$ 168 milhões).O jogador é um dos principais nomes do elenco dirigido por Sérgio Conceição, mas tem contrato com os Dragões até 2022. Nesta temporada, o atleta marcou três gols, contribuiu com 11 assistências e chamou a atenção do técnico Thomas Tuchel. O comandante alemão e o meia mexicano irão se enfrentar nas quartas de final da Champions League.