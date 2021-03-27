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Chelsea estuda contratação de Jesús Corona para a próxima temporada

Meio-campista do Porto chama a atenção do técnico Thomas Tuchel e tem contrato até 2022. Clube português pode negociá-lo por R$ 168 milhões...

Publicado em 27 de Março de 2021 às 10:44

LanceNet

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Publicado em 

27 mar 2021 às 10:44
Crédito: Divulgação / Porto
O Chelsea estuda a contratação de Jesús Corona para a próxima temporada, segundo o portal “Fichajes”. Apesar do meio-campista ter uma cláusula de rescisão contratual de 40 milhões de euros (R$ 269 milhões), o Porto estaria disposto a negociar o mexicano por cerca de 25 milhões de euros (R$ 168 milhões).O jogador é um dos principais nomes do elenco dirigido por Sérgio Conceição, mas tem contrato com os Dragões até 2022. Nesta temporada, o atleta marcou três gols, contribuiu com 11 assistências e chamou a atenção do técnico Thomas Tuchel. O comandante alemão e o meia mexicano irão se enfrentar nas quartas de final da Champions League.
> Veja a tabela da Premier League
O clube de Londres já estava interessado na contratação de Corona na última janela de verão europeu e chegou a entrar em contato com o agente do atleta. Além dos Blues, o Sevilla também é uma equipe que está interessada em contar com o meio-campista, mas não tem como competir financeiramente com os ingleses.

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