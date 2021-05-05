Chelsea estabelece marco histórico ao colocar times masculino e feminino na final da Champions

Veja o mata-mata da ChampionsA vitória do Chelsea sobre o Real Madrid nesta quarta-feira não colocou a equipe inglesa apenas na final da principal competição do futebol europeu, mas também estabeleceu um marco único. Pela primeira vez na história do futebol, um time chegou à final da Champions League no masculino e no feminino.
O 2 a 0 do Chelsea sobre o Real Madrid coloca os Blues para enfrentar o Manchester City na final da Champions League, que ocorrerá no dia 29 de maio, em Istambul. A decisão será a terceira da história do clube londrino, que venceu a competição em uma ocasião.
No futebol feminino, o Chelsea eliminou o Bayern de Munique na semifinal após perder na ida por 2 a 1 e vencer na volta por 4 a 1. Agora, o clube inglês espera o dia 16 de maio para enfrentar o Barcelona na decisão da Champions, que ocorrerá na Suécia.