Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
futebol

Chelsea estabelece marco histórico ao colocar times masculino e feminino na final da Champions

Pela primeira vez na história, uma equipe conseguiu classificar-se para a final da Champions no mesmo ano com equipes masculina e feminina...
LanceNet

05 mai 2021 às 18:47

Publicado em 05 de Maio de 2021 às 18:47

Crédito: Reprodução / Twitter Chelsea
Após vencer o Real Madrid por 2 a 0 nesta quarta-feira, o Chelsea classificou-se para a final da Champions League masculina. A equipe dos Blues, porém, atingiu um marco único na história do futebol, pois o time feminino também jogará a final da Champions.
Veja o mata-mata da ChampionsA vitória do Chelsea sobre o Real Madrid nesta quarta-feira não colocou a equipe inglesa apenas na final da principal competição do futebol europeu, mas também estabeleceu um marco único. Pela primeira vez na história do futebol, um time chegou à final da Champions League no masculino e no feminino.
O 2 a 0 do Chelsea sobre o Real Madrid coloca os Blues para enfrentar o Manchester City na final da Champions League, que ocorrerá no dia 29 de maio, em Istambul. A decisão será a terceira da história do clube londrino, que venceu a competição em uma ocasião.
No futebol feminino, o Chelsea eliminou o Bayern de Munique na semifinal após perder na ida por 2 a 1 e vencer na volta por 4 a 1. Agora, o clube inglês espera o dia 16 de maio para enfrentar o Barcelona na decisão da Champions, que ocorrerá na Suécia.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chelsea
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O partido de Marcos do Val e Augusto Cury
Imagem de destaque
Corrida na orla de Jacaraípe está com inscrições abertas
Imagem de destaque
Como foi a prisão de major do ES e onde ele ficará detido

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados