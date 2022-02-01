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futebol

Chelsea está interessado na contratação de Dembélé

Clube inglês busca acordo com o atacante do Barcelona para a próxima temporada. Atleta tem contrato com o clube catalão até junho de 2022...

Publicado em 01 de Fevereiro de 2022 às 08:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 fev 2022 às 08:49
O Chelsea está interessado na contratação do atacante Dembélé para a próxima temporada, segundo a "Sky Sports". O atleta, que tem contrato com o Barcelona até junho de 2022, irá se tornar agente livre, mas já pode assinar um pré-contrato com uma nova equipe.As informações apontam que os Blues cogitaram a chegada do francês na última segunda-feira, último dia da janela de transferências de janeiro. No entanto, o negócio não caminhou para frente por conta da falta de tempo e obstáculos financeiros.
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Ainda assim, Thomas Tuchel, que comandou Dembélé no período em que ambos estavam no Borussia Dortmund, busca trabalhar novamente com o atacante neste ano. Há algumas semanas, o alemão demonstrou publicamente uma admiração pelo jogador.
Na última janela de transferências, o Barcelona buscou negociar o atacante com o objetivo de abrir espaço na folha salarial do clube, mas as tentativas foram frustradas. O atleta também recusou duas ofertas de renovação para permanecer na equipe culé.
Crédito: ChelseabuscaacordocomDembéléparaapróximatemporada(Foto:CRISTINAQUICLER/AFP

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