Chelsea está interessado na contratação de Dembélé

O Chelsea está interessado na contratação do atacante Dembélé para a próxima temporada, segundo a "Sky Sports". O atleta, que tem contrato com o Barcelona até junho de 2022, irá se tornar agente livre, mas já pode assinar um pré-contrato com uma nova equipe.As informações apontam que os Blues cogitaram a chegada do francês na última segunda-feira, último dia da janela de transferências de janeiro. No entanto, o negócio não caminhou para frente por conta da falta de tempo e obstáculos financeiros.