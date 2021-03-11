O Chelsea está interessado na contratação de Coman como um possível substituto para Pulisic, segundo o “Daily Mail”. O norte-americano não tem presença garantida na próxima temporada na equipe de Thomas Tuchel e os Blues têm grande interesse no atacante do Bayern de Munique, que está em negociações com o clube alemão para renovar seu contrato.O camisa 10 não consegue ser titular na equipe de Londres desde a saída de Frank Lampard e possui grande interesse de Liverpool, Manchester United e até do próprio Bayern de Munique. No entanto, o jogador tem vínculo com os ingleses até 2024, tem apenas 22 anos e é avaliado em 60 milhões de euros (aproximadamente R$ 410 milhões).