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futebol

Chelsea está interessado na contratação de Coman

Clube londrino pode perder Pulisic na próxima temporada e vê atacante francês como uma alternativa. Coman está em negociações de renovação com Bayern de Munique...

Publicado em 11 de Março de 2021 às 12:08

LanceNet

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Publicado em 

11 mar 2021 às 12:08
Crédito: FRANCK FIFE / POOL / AFP
O Chelsea está interessado na contratação de Coman como um possível substituto para Pulisic, segundo o “Daily Mail”. O norte-americano não tem presença garantida na próxima temporada na equipe de Thomas Tuchel e os Blues têm grande interesse no atacante do Bayern de Munique, que está em negociações com o clube alemão para renovar seu contrato.O camisa 10 não consegue ser titular na equipe de Londres desde a saída de Frank Lampard e possui grande interesse de Liverpool, Manchester United e até do próprio Bayern de Munique. No entanto, o jogador tem vínculo com os ingleses até 2024, tem apenas 22 anos e é avaliado em 60 milhões de euros (aproximadamente R$ 410 milhões).
> Veja a tabela da Premier League
Já Coman tem contrato com os bávaros até 2023, mas as primeiras conversas pela extensão de seu vínculo não tiveram sucesso, pois o atacante busca uma valorização salarial. O francês já expressou publicamente o desejo de jogar na Premier League, mas o atleta também é alvo dos Diabos Vermelhos e do Manchester City.

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