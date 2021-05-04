Chelsea entre na briga pela contratação de Jadon Sancho

O Chelsea se juntou ao Liverpool e Manchester United na briga pela contratação de Jadon Sancho na próxima temporada, segundo o "Bild". Thomas Tuchel, comandante dos Blues, planeja conversar com seu antigo clube com o objetivo de facilitar as negociações.Na última segunda-feira, a imprensa alemã informou que o Borussia Dortmund deve negociá-lo per cerca de 78 milhões de libras (R$ 586 milhões) na próxima janela de transferências. No ano passado, o clube pediu mais de 100 milhões de libras (R$ 752 milhões) ao Manchester United e a operação não foi concretizada.