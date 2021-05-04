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futebol

Chelsea entre na briga pela contratação de Jadon Sancho

Thomas Tuchel quer contar com extremo inglês do Borussia Dortmund após o anúncio de que o clube alemão teria aceitado reduzir o preço para vendê-lo nesta janela...

Publicado em 04 de Maio de 2021 às 10:28

LanceNet

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Publicado em 

04 mai 2021 às 10:28
Crédito: Chelsea também se interessa pelo camisa sete (Ina Fassbender / AFP
O Chelsea se juntou ao Liverpool e Manchester United na briga pela contratação de Jadon Sancho na próxima temporada, segundo o "Bild". Thomas Tuchel, comandante dos Blues, planeja conversar com seu antigo clube com o objetivo de facilitar as negociações.Na última segunda-feira, a imprensa alemã informou que o Borussia Dortmund deve negociá-lo per cerca de 78 milhões de libras (R$ 586 milhões) na próxima janela de transferências. No ano passado, o clube pediu mais de 100 milhões de libras (R$ 752 milhões) ao Manchester United e a operação não foi concretizada.
> Veja a tabela da Premier League
O Chelsea também busca a contratação de Romelu Lukaku para o sistema ofensivo, mas a chegada do belga é mais improvável após o título de campeão italiano. Os Blues visam peças no ataque, uma vez que o time não conseguiu marcar tantos gols como esperado no início da campanha atual.

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