Chelsea e Tottenham tentam a contratação de Dybala

Chelsea e Tottenham estão lutando pela contratação do atacante Dybala, de acordo com a revista “France Football”. As informações indicam que ambos os clubes estão dispostos a pagar cerca de 55 milhões de euros (R$ 368 milhões) para contar com os serviços do argentino. O jogador tem contrato com a Velha Senhora até 2022.A eliminação da equipe italiana para o Porto nas oitavas de final da Champions League faz com que o clube tenha que se desfazer de alguns atletas por conta da crise econômica. O camisa 10 não vinha sendo muito aproveitado pelo técnico Andrea Pirlo e uma lesão em janeiro atrapalhou sua presença no time.