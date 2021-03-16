Chelsea e Tottenham tentam a contratação de Dybala

Chelsea e Tottenham estão lutando pela contratação do atacante Dybala, de acordo com a revista “France Football”. As informações indicam que ambos os clubes estão dispostos a pagar cerca de 55 milhões de euros (R$ 368 milhões) para contar com os serviços do argentino. O jogador tem contrato com a Velha Senhora até 2022.A eliminação da equipe italiana para o Porto nas oitavas de final da Champions League faz com que o clube tenha que se desfazer de alguns atletas por conta da crise econômica. O camisa 10 não vinha sendo muito aproveitado pelo técnico Andrea Pirlo e uma lesão em janeiro atrapalhou sua presença no time.
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Dybala esteve próximo de ser contratado pelo Tottenham em 2019, mas o acordo não deu certo por conta de direitos de imagem. O Manchester United também já foi alvo de especulações, mas um acordo nunca foi concretizado. A Juventus espera vender o atleta antes que seja tarde demais, pois não quer correr o risco de perder o atacante sem custos.