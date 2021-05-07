Chelsea e Manchester City iniciam batalha por Lewandowski

Chelsea e Manchester City estão interessados na contratação de Lewandowski para a próxima temporada, segundo a "ESPN". O artilheiro está com 32 anos, tem contrato com o Bayern de Munique até 2023 e sua saída deve custar cerca de 60 milhões de libras (R$ 440 milhões).Tanto a equipe de Thomas Tuchel quanto a de Pep Guardiola expressam publicamente o desejo em encontrar um novo camisa nove para seus elencos. Haaland já foi especulado nos dois times, mas sua saída nesta temporada é complicada, enquanto Lukaku, alvo dos Blues, prefere permanecer na Inter.