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futebol

Chelsea e Manchester City iniciam batalha por Lewandowski

Clubes ingleses estão precisando de um centroavante clássico e polonês pode estar pensando em uma mudança de cenário na reta final de sua carreira...

Publicado em 07 de Maio de 2021 às 09:32

LanceNet

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Publicado em 

07 mai 2021 às 09:32
Crédito: ANDREAS GEBERT / POOL / AFP
Chelsea e Manchester City estão interessados na contratação de Lewandowski para a próxima temporada, segundo a "ESPN". O artilheiro está com 32 anos, tem contrato com o Bayern de Munique até 2023 e sua saída deve custar cerca de 60 milhões de libras (R$ 440 milhões).Tanto a equipe de Thomas Tuchel quanto a de Pep Guardiola expressam publicamente o desejo em encontrar um novo camisa nove para seus elencos. Haaland já foi especulado nos dois times, mas sua saída nesta temporada é complicada, enquanto Lukaku, alvo dos Blues, prefere permanecer na Inter.
> Veja a tabela da Bundesliga
Lewandowski é o atual melhor jogador do mundo e já anotou 36 gols em 26 partidas disputadas na atual edição da Bundesliga. Segundo as informações, o polonês ainda não decidiu seu futuro para a próxima temporada, mas poderia ver uma ida para a Premier League como algo tentador e lucrativo.

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