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futebol

Chelsea e Manchester City cogitam deixar a Superliga Europeia

Ambos os clubes aceitaram participar do novo torneio com medo de ficarem de fora de um projeto econômicamente atrativo, mas torcedores estão descontentes...

Publicado em 20 de Abril de 2021 às 12:26

LanceNet

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Publicado em 

20 abr 2021 às 12:26
Crédito: ANDY RAIN / POOL / AFP
Chelsea e Manchester City pensam em deixar a Superliga Europeia, segundo o "The Guardian". As informações indicam que ambos os clubes aceitaram participar do projeto com medo caso não entrassem em um projeto econômicamente atrativo.A publicação afirma que houve discussões no Congresso da Uefa, realizado na última segunda-feira, e que há o entendimento que menos da metade dos 12 clubes fundadores da Superliga apoiariam o projeto independentemente de qualquer coisa. E que a maioria aceitou por conta do dinheiro.
> Veja a tabela da Premier League
Em diversos locais da Europa, diversos torcedores, clubes e jogadores se manisfestaram contra a criação do novo torneio no Velho Continente. Ainda não há evidências concretas de que as equipes irão recuar da ideia que promete mudar as estruturas do esporte.

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