Chelsea e Manchester City cogitam deixar a Superliga Europeia

Chelsea e Manchester City pensam em deixar a Superliga Europeia, segundo o "The Guardian". As informações indicam que ambos os clubes aceitaram participar do projeto com medo caso não entrassem em um projeto econômicamente atrativo.A publicação afirma que houve discussões no Congresso da Uefa, realizado na última segunda-feira, e que há o entendimento que menos da metade dos 12 clubes fundadores da Superliga apoiariam o projeto independentemente de qualquer coisa. E que a maioria aceitou por conta do dinheiro.