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futebol

Chelsea é mais um clube interessado no zagueiro Ben White

Jovem defensor do Brighton chegou a ter acordo com o Arsenal, mas os Gunners ainda não encontraram um denominador comum com o clube do jogador para a transferência...

Publicado em 05 de Julho de 2021 às 12:07

LanceNet

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Publicado em 

05 jul 2021 às 12:07
Crédito: Ben White é um dos zagueiros cotados por clubes da Premier League nesta janela (AFP
O Chelsea é mais um clube interessado na contratação do zagueiro Ben White, do Brighton, segundo o "The Sun". As informações indicam que o técnico Thomas Tuchel tem a ideia de reforçar a sua linha defensiva. Os Blues devem competir no mercado com o Arsenal.Segundo o tablóide inglês, o atual campeão da Champions League prepara uma oferta na casa dos 60 milhões de euros (R$ 357 milhões). A equipe dirigida pelo comandante alemão busca se adiantar em relação aos Gunners, que levam tempo negociando com o defensor.
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O Arsenal chegou a ter acordo com Ben White por um contrato de longo prazo, mas ainda não encontrou um denominador comum com o Brighton pela contratação de um dos principais nomes do elenco. As partes seguem conversando e negociando.
Além das duas equipes de Londres, o jornal destaca que Manchester City e Everton correm por fora na briga pelo jovem. O atleta ganhou grande destaque na última temporada e já é convocado para a seleção pelo técnico Gareth Southgate.

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