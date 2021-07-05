Chelsea é mais um clube interessado no zagueiro Ben White

Crédito: Ben White é um dos zagueiros cotados por clubes da Premier League nesta janela (AFP

O Chelsea é mais um clube interessado na contratação do zagueiro Ben White, do Brighton, segundo o "The Sun". As informações indicam que o técnico Thomas Tuchel tem a ideia de reforçar a sua linha defensiva. Os Blues devem competir no mercado com o Arsenal.Segundo o tablóide inglês, o atual campeão da Champions League prepara uma oferta na casa dos 60 milhões de euros (R$ 357 milhões). A equipe dirigida pelo comandante alemão busca se adiantar em relação aos Gunners, que levam tempo negociando com o defensor.

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O Arsenal chegou a ter acordo com Ben White por um contrato de longo prazo, mas ainda não encontrou um denominador comum com o Brighton pela contratação de um dos principais nomes do elenco. As partes seguem conversando e negociando.