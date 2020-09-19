Chelsea e Liverpool fazem duelo de gigantes pelo Campeonato Inglês

Crédito: Os dois clubes estrearam com vitória na Premier League (AFP

De um lado, o Liverpool do consagrado trio Salah, Mané e Firmino. Do outro, o Chelsea cheio de reforços, como Havertz, Timo Werner e Thiago Silva. Os dois grandes clubes fazem o jogo mais aguardado da segunda rodada - a partida será no domingo (20), ao 12h30.Lampard, o técnico do Chelsea, sabe que será um grande desafio bater o atual campeão inglês. Ele também confirmou que Timo Werner tem condição de jogo.

- Enfrentaremos o melhor time do país na última temporada. É um desafio legal para nós, eles foram o time a ser batido e nós competimos bem em todos os jogos contra eles. Sempre dão uma partida difícil, temos que jogar no limite e tentar diminuir essa distância. Esse é o desafio a nossa frente.

Pelo lado do Liverpool, não há nenhuma preocupação em relação às lesões. O clube ainda não conta com Thiago Alcântara, anunciado na sexta. Klopp adotou um discurso parecido ao de Frank Lampard: o de dificuldade na partida entre os dois clubes na última temporada.

- Na última temporada, enfrentamos o Chelsea com alguma frequência e muito cedo na temporada. Todos os jogos foram muito difíceis, e é isso que eu espero, em primeiro lugar - avaliou Klopp.