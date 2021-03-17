Chelsea e City buscam contratação de meio-campista do Dortmund

O Chelsea e o Manchester City estão interessados na contratação de Mahmoud Dahoud, do Dortmund, segundo a imprensa inglesa. Além dos dois gigantes, Tottenham e Everton também monitoram o jogador, que tem contrato com a equipe alemã até 2022. O meio-campista é conhecido do técnico Thomas Tuchel.O treinador alemão saiu do Dortmund pouco antes da chegada do camisa oito, mas o comandante estava presente na equipe quando as negociações aconteceram. Na época, o atleta foi contratado do Borussia Monchengladbach e assinou um contrato por cinco temporadas.