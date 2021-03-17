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futebol

Chelsea e City buscam contratação de meio-campista do Dortmund

Dahoud tem tido cada vez mais protagonismo da equipe de Edin Terzic, marcou dois gols na temporada, mas tem apenas um ano de contrato com o clube alemão...

Publicado em 17 de Março de 2021 às 10:11

LanceNet

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Publicado em 

17 mar 2021 às 10:11
Crédito: Christof Stache / AFP
O Chelsea e o Manchester City estão interessados na contratação de Mahmoud Dahoud, do Dortmund, segundo a imprensa inglesa. Além dos dois gigantes, Tottenham e Everton também monitoram o jogador, que tem contrato com a equipe alemã até 2022. O meio-campista é conhecido do técnico Thomas Tuchel.O treinador alemão saiu do Dortmund pouco antes da chegada do camisa oito, mas o comandante estava presente na equipe quando as negociações aconteceram. Na época, o atleta foi contratado do Borussia Monchengladbach e assinou um contrato por cinco temporadas.
> Veja a tabela da Premier League
Após um início de temporada irregular, Dahoud se consolidou na equipe titular do técnico Edin Terzic desde o final de janeiro. Com cada vez mais protagonismo no clube, o alemão também já marcou dois gols desde que conquistou uma sequência de partidas, sendo um na vitória decisiva do Dortmund contra o Sevilla pela Champions League.

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