Chelsea deve reagendar clássico e outros dois jogos por conta do Mundial de Clubes da Fifa

O Chelsea deve reagendar três partidas por conta da participação no Mundial de Clubes da Fifa. Pela Premier League, os Blues enfrentariam o Brighton no dia oito e o Arsenal no dia 12 de fevereiro. Além disso, um confronto pela Copa da Inglaterra, previsto para o dia cinco de fevereiro, também pode sofrer alteração.Por conta disso, o clube londrino irá sofrer com um longo período sem jogos na Premier League. A competição irá realizar uma pausa longa entre o dia 23 de janeiro, data em que a equipe de Thomas Tuchel enfrenta o Tottenham, até o dia oito de fevereiro. Por conta das alterações, é possível que o líder do Campeonato Inglês volte aos gramados no dia 19 de fevereiro diante do Crystal Palace.