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Chelsea deve reagendar clássico e outros dois jogos por conta do Mundial de Clubes da Fifa

Torneio está previsto para acontecer entre os dias 3 e 12 de fevereiro nos Emirados Árabes. Duelos contra Arsenal, Brighton e partida pela FA Cup sofrerão alterações...

Publicado em 29 de Novembro de 2021 às 08:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 nov 2021 às 08:52
O Chelsea deve reagendar três partidas por conta da participação no Mundial de Clubes da Fifa. Pela Premier League, os Blues enfrentariam o Brighton no dia oito e o Arsenal no dia 12 de fevereiro. Além disso, um confronto pela Copa da Inglaterra, previsto para o dia cinco de fevereiro, também pode sofrer alteração.Por conta disso, o clube londrino irá sofrer com um longo período sem jogos na Premier League. A competição irá realizar uma pausa longa entre o dia 23 de janeiro, data em que a equipe de Thomas Tuchel enfrenta o Tottenham, até o dia oito de fevereiro. Por conta das alterações, é possível que o líder do Campeonato Inglês volte aos gramados no dia 19 de fevereiro diante do Crystal Palace.
> Veja a tabela da Premier League
O Mundial de Clubes está marcado para acontecer entre os dias 3 e 12 de fevereiro. No entanto, o Chelsea, assim como o Palmeiras, campeão da Libertadores, só irá entrar no torneio a partir da semifinal, que devem acontecer entre os dias oito e nove de fevereiro.
Em 2019, o Liverpool teve que reagendar apenas um confronto pela Premier League por conta da participação na competição ocorrida no Qatar. No entanto, os Reds não puderem alterar um duelo contra o Aston Villa pela Copa da Liga Inglesa em que o clube sofreu uma derrota por 5 a 0 com diversos atletas da base em campo.
Crédito: AtualcampeãodaChampionsLeague,ChelseaparticipadoMundialdeClubes(PIERRE-PHILIPPEMARCOU/POOL/AFP

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