Chelsea cogita incluir Timo Werner em operação por Haaland

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O Chelsea segue em busca da contratação de Erling Haaland e cogita incluir o atacante Timo Werner na operação pelo norueguês, segundo a "Sky Sports" da Alemanha. No entanto, o Borussia Dortmund não está disposto a aceitar essa proposta.As informações indicam que os Blues buscam encontrar um destino para o alemão. Após brilhar com a camisa do RB Leipzig, Werner não obteve o mesmo sucesso na Premier League apesar do grande dinheiro investido, mas que não resolveu o problema de gols da equipe.

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O Chelsea entende que a operação não é fácil, pois uma troca não é cogitada no Signal Iduna Park. Além disso, a venda de Sancho ao Manchester United dá uma saúde financeira maior ao Dortmund, que não sente a necessidade de se desfazer do seu principal jogador.