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futebol

Chelsea cogita incluir Timo Werner em operação por Haaland

Clube inglês está em busca de um centroavante nato nesta janela de transferências, enquanto alemão contratado do RB Leipzig não rendeu o que era esperado...

Publicado em 19 de Julho de 2021 às 09:03

LanceNet

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Publicado em 

19 jul 2021 às 09:03
Crédito: ANNEGRET HILSE / POOL / AFP
O Chelsea segue em busca da contratação de Erling Haaland e cogita incluir o atacante Timo Werner na operação pelo norueguês, segundo a "Sky Sports" da Alemanha. No entanto, o Borussia Dortmund não está disposto a aceitar essa proposta.As informações indicam que os Blues buscam encontrar um destino para o alemão. Após brilhar com a camisa do RB Leipzig, Werner não obteve o mesmo sucesso na Premier League apesar do grande dinheiro investido, mas que não resolveu o problema de gols da equipe.
> Veja a tabela da Premier League
O Chelsea entende que a operação não é fácil, pois uma troca não é cogitada no Signal Iduna Park. Além disso, a venda de Sancho ao Manchester United dá uma saúde financeira maior ao Dortmund, que não sente a necessidade de se desfazer do seu principal jogador.
Caso a oferta seja recusada, não está descartada a possibilidade da venda de Timo Werner para outro clube. Com isso, os Blues poderiam arrecadar dinheiro para realizar uma proposta irrecusável ao conjunto aurinegro ainda neste mercado.

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