Chelsea chega instável na final do Mundial de Clubes e faz Palmeiras acreditar em título inédito

O Palmeiras pode acreditar na conquista do título do Mundial de Clubes. O Verdão, além de ter uma equipe competente comandada pelo estrategista Abel Ferreira, encara um Chelsea que talvez viva seu pior momento desde a chegada do técnico Thomas Tuchel.INÍCIO PERFEITO​Após ser contratado no meio da temporada para substituir Frank Lampard, Thomas Tuchel fez os Blues subirem de patamar. O alemão conseguiu implementar uma consistência defensiva, também pela chegada de Édouard Mendy no gol, e conseguiu conquistar o título da Champions League sobre o Manchester City.

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No início da atual temporada, o Chelsea conquistou a Supercopa da Europa e chegou a liderar a Premier League nos primeiros meses. Até o fim de novembro, os Blues somavam 21 jogos, sendo 13 vitórias, sete empates (sendo um pela Supercopa da Europa e dois pela Copa da Liga Inglesa e a equipe londrina venceu todos os duelos nos pênaltis) e uma derrota.

DEZEMBRO TURBULENTO​No entanto, o mês de dezembro não foi nada fácil para o Chelsea nem dentro nem fora de campo. Em nove partidas, os londrinos conquistaram quatro vitórias, três empates e uma derrota. A consistência defensiva do time que havia sofrido nove gols de agosto a novembro desapareceu e o clube sofreu 12 tentos no último mês do ano.

No final de dezembro, Romelu Lukaku também concedeu uma polêmica entrevista para a "Sky Sports" em que disse ter vontade de voltar a jogar na Inter de Milão. O atacante belga chegou a questionar o modelo de trabalho de Thomas Tuchel, uma vez que não estava conseguindo render e fazer os gols que eram esperando como na Itália.

O centroavante, que havia sido a maior contratação dos Blues na temporada, não atuou no primeiro jogo de 2022 e movimentou os bastidores do Chelsea. No fim de janeiro, o "The Athletic" publicou um artigo em que dizia que os atletas do sistema ofensivo do clube não estavam satisfeitos com o trabalho do comandante alemão.

QUAL CHELSEA VEREMOS?Em janeiro, o Chelsea já havia perdido a liderança da Premier League para o Manchester City. No primeiro jogo do ano, os Blues empataram com o Liverpool em Stamford Bridge e duas semanas depois sofreram uma derrota para a equipe de Pep Guardiola.

Apresar disso, os azuis de Londres vem seis vitórias em nove jogos disputados em 2022, dois empates e apenas um revés. O clube se classificou para a decisão da Copa da Liga Inglesa e para às oitavas de final da Copa da Inglaterra, embora tenha encontrado dificuldade para derrotar o Plymouth Argyle, da 3ª divisão da Inglaterra.

É difícil fazer uma previsão sobre qual Chelsea iremos encontrar. Será o regular, cirúrgico nos momentos decisivos e que sofre poucos gols que nos acostumamos a ver de janeiro a novembro ou será o irregular e turbulento que tem se mostrado nos últimos dois meses e meio? A resposta será vista em campo, mas o Palmeiras pode se aproveitar e, acima de tudo, acreditar.