Chelsea busca título Mundial inédito e superar histórico amaldiçoado de ingleses contra brasileiros

Campeão da Champions League, da Premier League, da Europa League, da Copa da Inglaterra, da Copa da Liga Inglesa, da Supercopa da Europa e da Supercopa da Inglaterra, o Chelsea busca o inédito título do Mundial de Clubes para a sua extensa galeria de troféus.TRAUMA DE 2012Em 2012, os Blues conquistaram a Liga dos Campeões em um jogo histórico diante do Bayern de Munique em plena Allianz Arena. No fim daquele ano, a equipe de Londres, vivendo uma espécie de reformulação, teve a oportunidade de conquistar o título Mundial, mas sofreu uma derrota para o Corinthians por 1 a 0 com gol de Paolo Guerrero.

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Dez anos se passaram e o Chelsea chega novamente em uma nova decisão da Copa do Mundo de Clubes e irá enfrentar uma nova equipe brasileira: o Palmeiras. O Verdão que também possui um trauma após ter sido derrotado por outro inglês, o Manchester United, em 1999. Ambos perseguem um título novo.

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No entanto, destes três apenas os Blues não venceram o troféu de campeão mundial. Os Diabos Vermelhos venceram dois dos três títulos disputados, enquanto o clube de Anfield derrotou o Flamengo em 2019 após ter perdido a taça em outras duas oportunidades.

Neste momento, o Chelsea está no mesmo hall de Aston Villa. que venceu a Liga dos Campeões em 1981/1982, e Nottingham Forest, que conquistou o título do Velho Continente em 1978/1979 e 1979/1980. No entanto, ambos não conseguiram derrotas equipes sul-americanas nas decisões do Mundial de Clubes.

HISTÓRICO DESFAVORÁVEL PARA OS INGLESES​Além do Palmeiras, o Chelsea deve superar a maldição que os ingleses possuem sobre brasileiros. Em cinco confrontos disputados em finais de Mundiais de Clubes, as equipes da terra da rainha venceram apenas em duas oportunidades.

Flamengo 3 x 0 Liverpool - 1981Palmeiras 0 x 1 Manchester United - 1999São Paulo 1 x 0 Liverpool - 2005Corinthians 1 x 0 Chelsea - 2012Flamengo 0 x 1 Liverpool - 2019

Se ampliarmos o espaço amostral e pensarmos nos confrontos entre ingleses e sul-americanos, o histórico é ainda mais desfavorável para os clubes do Velho Continente. Além dos três gigantes, Aston Villa e Nottingham Forest também já sofreram duros golpes.

Estudiantes 2 x 1 Manchester United - 1968Nacional-URU 1 x 0 Nottingham Forest - 1980Peñarol 2 x 0 Aston Villa - 1982Manchester United 1 x 0 LDU - 2008

No entanto, o histórico é apenas uma amostra do que já aconteceu no passado. O novo e inédito campeão mundial irá se decidir no campo, onde o Chelsea chega como favorito, por conta do grande elenco, e com a pressão por não sair derrotado novamente, como em 2012.