Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Chelsea busca fundos para contratar Lukaku ou Haaland na janela

Equipe de Thomas Tuchel está disposta a vender Tammy Abraham e liberar Olivier Giroud no próximo mercado de transferências para fazer dinheiro...

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 09:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 abr 2021 às 09:49
Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
O Chelsea está disposto a vender o atacante Tammy Abraham por cerca de 40 milhões de libras (R$ 302 milhões) e liberar Olivier Giroud, que está próximo do fim do contrato, com o objetivo de buscar a contratação de Lukaku ou Haaland, segundo o "The Telegraph".O centroavante francês iria aliviar a folha salarial dos Blues, pois o atleta recebe cerca de 200 mil libras (R$ 1,5 milhão) por semana. No entanto, a chegada do belga ou do norueguês é complexa, uma vez que ambos tem contratos de longo prazo e são tratados como imprescindíveis.
Na atual temporada, Abraham e Giroud não conseguem ter uma sequência com bons desempenhos. O inglês sofreu com muitas lesões, enquanto o veterano brilha em algumas partidas, mas é discreto em outras. Dessa forma, Tuchel tem optado por Werner ou Havertz no lugar dos centroavantes.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chelsea
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados