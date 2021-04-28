Chelsea busca fundos para contratar Lukaku ou Haaland na janela

O Chelsea está disposto a vender o atacante Tammy Abraham por cerca de 40 milhões de libras (R$ 302 milhões) e liberar Olivier Giroud, que está próximo do fim do contrato, com o objetivo de buscar a contratação de Lukaku ou Haaland, segundo o "The Telegraph".O centroavante francês iria aliviar a folha salarial dos Blues, pois o atleta recebe cerca de 200 mil libras (R$ 1,5 milhão) por semana. No entanto, a chegada do belga ou do norueguês é complexa, uma vez que ambos tem contratos de longo prazo e são tratados como imprescindíveis.