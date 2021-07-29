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futebol

Chelsea busca convencer retorno de Lukaku ao futebol inglês

Segundo a imprensa italiana, filho de Roman Abramovich, dono dos Blues, viajou para Milão com o objetivo de convencer o entorno do centroavante belga...

Publicado em 29 de Julho de 2021 às 09:09

LanceNet

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Publicado em 

29 jul 2021 às 09:09
Crédito: KIRILL KUDRYAVTSEV / POOL / AFP
O Chelsea está em busca da contratação de um centroavante para a temporada. Segundo o "Corriere della Sera", o filho de Roman Abramovich, dono dos Blues, viajou a Milão com o objetivo de convencer o entorno do atleta por um retorno ao futebol inglês.O diário indica que o belga não tem o interesse em deixar a Inter de Milão, mas que uma proposta na casa dos 130 milhões de euros (R$ 791 milhões) poderia mudar a situação. O clube italiano passa por dificuldades financeiras e seria impossívei dizer não a esta oferta.
> Veja a tabela da Premier League
Parte desse valor teria que ser gasto e reinvestido para encontrar um substituto para Lukaku nesta janela de transferências. No entanto, a operação é tratada apenas no campo da especulação, uma vez que o clube planeja a temporada com o camisa nove no comando do ataque.
O Chelsea busca um centroavante para a próxima campanha e trabalha com três possibilidades. A principal é Haaand, mas o norueuguês não irá deixar o Dortmund nas próximas semanas. Lewandowski é a segunda opção, porém o Bayern também afirmou que não irá liberar o veterano. Lukaku surge como uma terceira via.

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