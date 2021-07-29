Chelsea busca convencer retorno de Lukaku ao futebol inglês

Crédito: KIRILL KUDRYAVTSEV / POOL / AFP

O Chelsea está em busca da contratação de um centroavante para a temporada. Segundo o "Corriere della Sera", o filho de Roman Abramovich, dono dos Blues, viajou a Milão com o objetivo de convencer o entorno do atleta por um retorno ao futebol inglês.O diário indica que o belga não tem o interesse em deixar a Inter de Milão, mas que uma proposta na casa dos 130 milhões de euros (R$ 791 milhões) poderia mudar a situação. O clube italiano passa por dificuldades financeiras e seria impossívei dizer não a esta oferta.

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Parte desse valor teria que ser gasto e reinvestido para encontrar um substituto para Lukaku nesta janela de transferências. No entanto, a operação é tratada apenas no campo da especulação, uma vez que o clube planeja a temporada com o camisa nove no comando do ataque.