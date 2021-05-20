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futebol

Chelsea busca aproximação com Lewandowski para próxima época

Atacante do Bayern de Munique tem contrato até 2023, mas clube inglês busca resolver deficiência desta temporada. Bávaros não devem facilitar saída...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 mai 2021 às 10:39

Publicado em 20 de Maio de 2021 às 10:39

Crédito: ANDREAS GEBERT / POOL / AFP
O Chelsea sondou a situação do atacante Robert Lewandowski e estuda fazer uma proposta pelo atacante polonês na próxima janela de transferências, segundo a "Sky Sports". O técnico Thomas Tuchel busca resolver a deficiência do setor ofensivo que não consegue fazer muitos gols.O comandante está impaciente com seus atacantes e o meia Jorginho é o artilheiro dos Blues no Campeonato Inglês com sete tentos anotados. Timo Werner e Kai Havertz, recém-contratados, somam 10 gols, enquanto Giroud e Abraham devem deixar a equipe na próxima temporada.
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No entanto, as informações indicam que o centroavante não vê a Inglaterra como o local mais atrativo para o seu futebol. Com isso, as especulações sobre uma ida para a Espanha ganham força, embora o artilheiro não tenha fechado as portas para a Premier League.
O polonês foi procurado pelo Real Madrid em 2014 quando ainda era atleta do Borussia Dortmund. O nome do atleta também é vestilado no Barça, embora o clube pareça próximo de anunciar a contratação de Sergio Aguero e mira a chegada de Memphis Depay.
O nome do atleta também foi cogitado pela imprensa francesa como uma possível contratação do Paris Saint-Germain em caso de saída de Mbappé. No entanto, o "Sport Bild" negou que a ida para a equipe de Neymar seja uma opção para Lewandowski.

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