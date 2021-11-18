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Chelsea busca a contratação de meia da seleção francesa em janeiro

Tchouaméni é o principal desejo do técnico Thomas Tuchel para a próxima temporada. Clube inglês deixaria atleta emprestado ao Monaco até o fim da atual campanha...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 nov 2021 às 09:28

Publicado em 18 de Novembro de 2021 às 09:28

O Chelsea irá buscar a contratação do meia Tchouaméni, do Monaco e da seleção francesa, em janeiro. Segundo o "TalkSport", os ingleses devem oferecer cerca de 50 milhões de euros (R$ 310 milhões) ao clube dirigido por Niko Kovak para concretizar a negociação.No entanto, a ideia é que o atleta termine a atual temporada emprestado ao Monaco e chegue como reforço dos Blues apenas no início da próxima campanha. O comandante alemão da equipe londrina é um grande conhecedor do meia pelo tempo em que esteve à frente do PSG.
> Veja a tabela da Premier League
Tchouaméni também desperta o interesse de outras equipes, como o Real Madrid e Juventus. No entanto, o clube merengue fez um esforço econômico na última janela de transferências pela chegada de Camavinga e é um dos possíveis destinos de Pogba no próximo ano, assim como a Velha Senhora.
O jovem de 21 anos chegou ao Monaco na janela de transferências de janeiro de 2020 e se tornou peça chave na última temporada. O volante se tornou titular indiscutível, participou de 36 jogos da Ligue 1, marcou dois gols e contribuiu com quatro assistências.
Crédito: TchouaméniéalvodoChelseaparaapróximatemporada(FRANCKFIFE/AFP

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