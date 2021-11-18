Chelsea busca a contratação de meia da seleção francesa em janeiro

O Chelsea irá buscar a contratação do meia Tchouaméni, do Monaco e da seleção francesa, em janeiro. Segundo o "TalkSport", os ingleses devem oferecer cerca de 50 milhões de euros (R$ 310 milhões) ao clube dirigido por Niko Kovak para concretizar a negociação.No entanto, a ideia é que o atleta termine a atual temporada emprestado ao Monaco e chegue como reforço dos Blues apenas no início da próxima campanha. O comandante alemão da equipe londrina é um grande conhecedor do meia pelo tempo em que esteve à frente do PSG.

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Tchouaméni também desperta o interesse de outras equipes, como o Real Madrid e Juventus. No entanto, o clube merengue fez um esforço econômico na última janela de transferências pela chegada de Camavinga e é um dos possíveis destinos de Pogba no próximo ano, assim como a Velha Senhora.

O jovem de 21 anos chegou ao Monaco na janela de transferências de janeiro de 2020 e se tornou peça chave na última temporada. O volante se tornou titular indiscutível, participou de 36 jogos da Ligue 1, marcou dois gols e contribuiu com quatro assistências.