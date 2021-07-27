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Chelsea abre conversas com Sevilla por jovem zagueiro francês

Atual campeão da Champions League está interessado na contratação de Jules Koundé. Defensor está disposto a aceitar proposta do clube inglês...

Publicado em 27 de Julho de 2021 às 10:09

LanceNet

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Publicado em 

27 jul 2021 às 10:09
Crédito: Divulgação / Site oficial do Sevilla
O Chelsea abriu conversas com o Sevilla pela contratação do zagueiro Jules Koundè, segundo o jornalista Fabrizio Romano. O francês está disposto a aceitar a proposta do clube inglês uma vez que tem a intenção de disputar a conquista do título de Champions League.O defensor é tratado como a principal opção para o setor defensivo pelo técnico Thomas Tuchel nesta janela de transferências. Apesar de ainda não ter acordo entre os londrinos e o jogador, os Blues precisam acertar os valores com os espanhóis.
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Koundé é tratado como uma das maiores promessas do futebol e com 22 anos é um dos principais nomes do elenco do Sevilla. Apesar de não ter sido chamado por Didier Deschamps para a disputa da Eurocopa, o valor de mercado do defensor é de 60 milhões de euros (R$ 367 milhões).
Apesar do interesse no zagueiro, o Chelsea está recheado de nomes na posição. Thiago Silva tem mais um ano de contrato com a equipe inglesa, que também conta com Antonio Rudiger, nome de confiança de Tuchel, Christensen, Malang Sarr, que retornou de empréstimo do Porto, e Zouma.

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