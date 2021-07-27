Chelsea abre conversas com Sevilla por jovem zagueiro francês

Crédito: Divulgação / Site oficial do Sevilla

O Chelsea abriu conversas com o Sevilla pela contratação do zagueiro Jules Koundè, segundo o jornalista Fabrizio Romano. O francês está disposto a aceitar a proposta do clube inglês uma vez que tem a intenção de disputar a conquista do título de Champions League.O defensor é tratado como a principal opção para o setor defensivo pelo técnico Thomas Tuchel nesta janela de transferências. Apesar de ainda não ter acordo entre os londrinos e o jogador, os Blues precisam acertar os valores com os espanhóis.

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Koundé é tratado como uma das maiores promessas do futebol e com 22 anos é um dos principais nomes do elenco do Sevilla. Apesar de não ter sido chamado por Didier Deschamps para a disputa da Eurocopa, o valor de mercado do defensor é de 60 milhões de euros (R$ 367 milhões).