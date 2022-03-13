Cheio de reservas, Vasco vence o Resende e vai enfrentar o Flamengo na semifinal do Campeonato Carioca

Teremos Clássico dos Milhões na semifinal do Campeonato Carioca a partir desta quarta-feira. Isso porque o Vasco venceu o Resende, em São Januário, por 3 a 0. O resultado, aliado ao tropeço do Botafogo também neste domingo, fez o Cruz-Maltino terminar a Taça Guanabara em terceiro lugar. O Flamengo ficou em segundo. Neste fim de semana, na Colina, Zé Ricardo poupou praticamente todo o time titular e, mesmo assim, seus comandados conseguiram se impor. Bruno Nazário, Vitinho e Vinícius marcaram os gols.LESÃO-RELÂMPAGO E PRESSÃOCom dois minutos de jogo, Ulisses pediu para ser substituído e Zé Vitor estreou como profissional. Mas só o Vasco trocava passes. Bruno Nazário teve boa chance, mas mandou por cima. Luiz Henrique e o próprio Nazário receberam cruzamentos, mas não conseguiram direcionar as finalizações... era domínio vascaíno.
MAIS PRESSÃOEstava muito quente. Mas, depois da parada técnica, o domínio vascaíno se manteve. Figueiredo quase marcou numa bicicleta aos 26. O goleiro Fraga pegou. Dois minutos depois, foi Zé Gabriel quem gerou perigo. Bola na trave.
A primeira chance do time visitante foi aos 29: Jeffinho arrancou em contra-ataque e chutou forte. Halls defendeu, assim como fez dois minutos depois quando Macena finalizou, na sequência.
GOL VASCAÍNOE foi num contragolpe do Vasco que saiu o primeiro gol do jogo. Isaque arrancou e passou para Bruno Nazário, que, de fora da área, colocou sem chances para o goleiro. Belo feito para Vasco 1 a 0. Halls ainda fez grande defesa em chute de Biancucchi antes do apito para o intervalo.
MAIS GOLSNa volta do intervalo, o Resende fez duas alterações e gerou o primeiro lance de perigo. Macena escorou, mas a defesa vascaína salvou antes dos cinco minutos. O Vasco respondeu aos 18, quando Figueiredo foi lançado e se enrolou com a bola quando o passe seria melhor opção. Se o primeiro tempo, mesmo sob forte sol, teve muitas chances, a segunda etapa foi escassa de oportunidades.
Mas, aos 30, Sánchez cruzou da esquerda e Vitinho, que estreava pelo Cruz-Maltino, ampliou, de cabeça. E quatro minutos depois, Vinícius aproveitou o bate-rebate entre zagueiro e goleiro do Resende para fazer o terceiro vascaíno. A nota negativa foi outra substituição por problema físico. Esta de Nazário. O Resende teve um jogador lesionado quando já tinha feito as cinco trocas.
FICHA TÉCNICAVASCO 3 X 0 RESENDE
Data e hora: 13/3/2022, às 16hLocal: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Bruno Arleu de AraújoAssistentes: Carlos Henrique Alves de Lima Filho e Thayse Marques FonsecaPúblico pagante: 2.641 pessoasPúblico presente: 2.939 pessoasRenda: R$ 81.410,00
Cartão Amarelo: Zizu (RES)Cartões Vermelhos: não houve
Gols: Bruno Nazário (39'/1ºT 1-0), Vitinho (30'/2ºT 2-0) e Vinícius (34'/2ºT 3-0)
VASCOHalls, Léo Matos, Quintero, Ulisses (Zé Vitor, 3'/1ºT) e Riquelme; Yuri Lara (Vitinho, 18'/2ºT), Zé Gabriel, Bruno Nazário (Vinícius, 25'/2ºT), Luiz Henrique (Sánchez, 25'/2ºT), Isaque (Juninho, 18'/2ºT) e Figueiredo - Técnico: Zé Ricardo.
RESENDEFraga, Bem-Hur, Heitor, Gabriel e Kaique; João Felipe (Ingro, Intervalo), Emanuel Biancucchi (Gabriel Justino, 35'/2ºT) e Zizu (Medina, Intervalo); Igor Bolt, Macena (Bismarck, 29'/2ºT) e Jeffinho (Brendon, 20'/2ºT) - Técnico: Sandro Sargentim.