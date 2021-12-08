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Cheio de Crias, Palmeiras se reapresenta na Academia de Futebol

Equipe conta com muitos jovens da base, dado que os profissionais receberam folga nesta reta final de temporada...
LanceNet

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Publicado em 

07 dez 2021 às 22:00

Publicado em 07 de Dezembro de 2021 às 22:00

O Palmeiras se reapresentou, nesta terça-feira (7), após empatar em 0 a 0 com o Ahletico-PR e iniciou a preparação para a última partida da temporada, contra o Ceará, na próxima quinta-feira (9).Dos atletas que estiveram em campo por mais de 45 minutos, apenas Vinicius Silvestre não recebeu folga. O goleiro, fundamental para a igualdade no placar no Paraná, trabalhou no campo e na sala de musculação.
Com o elenco repleto de Crias da Academia, o treinador Paulo Victor Gomes, do Sub-20, comandou as atividades no gramado. No início, foram feitos diversos ensaios, como triangulações e compactação de espaço. Na sequência, um treino em campo reduzido foi proposto, ao mesmo tempo que parte do grupo fazia trabalhos físicos.O Palmeiras entra em campo na próxima quinta-feira (9), às 21h30 (de Brasília), contra o Ceará, pela última partida da temporada.
Crédito: OsatletasdaSEPalmeiras,durantetreinamentonaAcademiadeFutebol,emSãoPaulo-SP.(Foto:FabioMenotti/Palmeiras

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