Cheio de Crias, Palmeiras se reapresenta na Academia de Futebol

O Palmeiras se reapresentou, nesta terça-feira (7), após empatar em 0 a 0 com o Ahletico-PR e iniciou a preparação para a última partida da temporada, contra o Ceará, na próxima quinta-feira (9).Dos atletas que estiveram em campo por mais de 45 minutos, apenas Vinicius Silvestre não recebeu folga. O goleiro, fundamental para a igualdade no placar no Paraná, trabalhou no campo e na sala de musculação.

Com o elenco repleto de Crias da Academia, o treinador Paulo Victor Gomes, do Sub-20, comandou as atividades no gramado. No início, foram feitos diversos ensaios, como triangulações e compactação de espaço. Na sequência, um treino em campo reduzido foi proposto, ao mesmo tempo que parte do grupo fazia trabalhos físicos.O Palmeiras entra em campo na próxima quinta-feira (9), às 21h30 (de Brasília), contra o Ceará, pela última partida da temporada.