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'Cheguei um pouco depois': Anderson Conceição, zagueiro do Vasco, admite falha no gol da Tombense

Com falha do experiente zagueiro, Cruz-Maltino empata pela quarta vez na Série B do Campeonato Brasileiro...

Publicado em 01 de Maio de 2022 às 20:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 mai 2022 às 20:20
Vasco e Tombense empataram por 1 a 1, na quinta rodada da Série B do Brasileirão. Com o placar final, as equipes são as que mais empataram na competição. Na saída de campo, em entrevista ao 'Sportv' o zagueiro Anderson Conceição reconheceu a falha individual no lance que originou o gol do time mineiro.> Confira a tabela da Série B
- Levar o gol cedo não estava no planejamento, a equipe iniciou o jogo pressionando o Tombense e em um detalhe da cobertura eu acabei chegando um pouco depois e tomamos o gol. Mas a equipe reagiu, no segundo tempo a gente se impôs, mas a Série B é feita de detalhes - admite o capitão.
Com a definição do resultado, o Cruz-Maltino perdeu a chance de entrar no G4 do Campeonato Brasileiro e pode ser ultrapassado tanto pelo Naútico, quanto pelo Guarani, que se enfrentam às 21h30.
Na sexta-feira, a equipe mineira vai atrás da segunda vitória contra o Sport, na Ilha do Retiro, às 21h30. Enquanto o Gigante busca a recuperação contra o CSA no sábado, em São Januário, às 19h.
Crédito: AndersonConceiçãonolancequeoriginouogoldoTombense(Foto:RafaelRibeiro/Vasco

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