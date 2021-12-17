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futebol

Chegou o primeiro! Vasco anuncia a contratação do volante Yuri

Meio-campista se destacou no CSA e assinou contrato de um ano com o clube cruz-maltino...
LanceNet

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Publicado em 

17 dez 2021 às 11:13

Publicado em 17 de Dezembro de 2021 às 11:13

Demorou, mas o Vasco acertou com o primeiro reforço para 2022. É o volante Yuri, que o clube anunciou nesta sexta-feira como Yuri Lara. Ele é só o primeiro de uma série de jogadores que devem ser oficializados pelo Cruz-Maltino nos próximos dias. Confira a nota oficial."Visando os desafios da próxima temporada, o Vasco da Gama acertou nesta sexta-feira (17/12) a contratação do volante Yuri Lara. Destaque do CSA (AL) na última edição do Campeonato Brasileiro, o jogador de 27 anos assinou contrato com o Gigante de Colina até o final de 2022.
Natural do Rio de Janeiro (RJ) e vascaíno desde a infância, Yuri Lara é cria das divisões de base do Olaria e passou por Bahia, Ferroviária (SP), Oeste (SP) e Tochigi (JAP), mas foi no CSA que apareceu com destaque no cenário nacional. O volante defendeu as cores do Azulão nas temporadas de 2018 e 2021.
-> Confira a classificação final da Série B do Campeonato Brasileiro
Em 2018, Yuri foi peça importante do elenco que brilhou durante a disputa da Série B e colocou a equipe alagoana na Série A do Campeonato Brasileiro. Na atual temporada, apesar de não ter repetido a dose e conseguido o acesso com o CSA, o novo reforço cruzmaltino foi o principal jogador de sua posição, sendo líder em desarmes no importante torneio nacional.
FICHA TÉCNICA DO NOVO REFORÇO
Nome completo: Yuri Lima LaraApelido: YuriData de Nascimento: 20/04/1994 (27 anos)Local de Nascimento: Rio de Janeiro (RJ)Altura: 1,73 mPosição: VolanteClubes: Olaria (RJ), Bahia, CSA, Bahia, Tochigi (JAP), Oeste (SP), Ferroviária (SP), CSA e VASCO DA GAMA."
Crédito: YurichegaparaseronovocãodeguardadoVasco(AugustoOliveira/CSA

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