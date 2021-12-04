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Chegou o dia! Sócios elegem presidente do Flamengo para o triênio 2022/24 neste sábado

Rubro-negros vão escolher entre quatro candidatos: Marco Aurélio Asseff, Ricardo Hinrichsen, Rodolfo Landim e Walter Monteiro. O pleito, na Gávea, vai de 8h às 21h
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LanceNet

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Publicado em 

04 dez 2021 às 04:00

Publicado em 04 de Dezembro de 2021 às 04:00

Os associados adimplentes do Flamengo elegem hoje o presidente do clube para o triênio 2022/24 neste sábado, em pleito a ser realizado na sede social da Gávea, no ginásio Hélio Maurício, das 8h às 21h. Por ordem alfabética, os quatro candidatos à presidência do clube são os seguintes: Marco Aurélio Asseff (chapa azul), Ricardo Hinrichsen (chapa branca), Rodolfo Landim (chapa roxa) e Walter Monteiro (chapa ouro). O LANCE! acompanhará in loco a eleição.A contagem dos votos e a divulgação do resultado será feita neste sábado. O número de eleitores aptos não foi divulgado, mas são esperados menos de 4 mil associados participantes. O período pré-eleitoral foi marcado pela discussão, na Justiça, a respeito do voto não presencial. A decisão do TJ/RJ, do dia 24, deu efeito suspensivo à decisão em primeira instância, que garantia o voto a distâncias nas eleições do clube - que será exclusivamente presencial.Além do presidente e vice-presidente do Clube de Regatas do Flamengo, serão eleitos presidente e vice-presidente da Assembleia Geral e Corpo Transitório do Conselho Deliberativo e Conselho de Administração para o triênio 2022/2024.
A chapa vitoriosa tem direito a 120 membros efetivos no Conselho Deliberativo e 40 suplentes. A segunda colocada fica com 40 membros, sendo 30 titulares.
No Conselho de Administração, são 72 cadeiras destinadas à chapa vencedora (48 efetivos e 24 suplentes). A segunda colocada fica com 18 (12 titulares).Confira, nos links abaixo, as entrevistas com os candidatos Marco Aurélio Asseff, Ricardo Hinrichsen e Walter Monteiro. Atual mandatário, Rodolfo Landim preferiu não conceder entrevista ao LANCE!, apesar das solicitações.SERVIÇO
Eleição do presidente do Flamengo para o triênio 2022/24
Local: Ginásio Hélio Maurício, na Sede da GáveaEndereço: Avenida Borges de Medeiros, 997 - Gávea, Rio de Janeiro (RJ)Data e horário: 4 de dezembro de 2021, das 8h às 21h
Quem pode votar: Estão aptos a votar os associados que constem na relação de eleitores da Assembleia Geral e que estejam quites com o clube. É necessário apresentar documento oficial com foto e a carteira social para exercer o voto.
Os candidatos à presidência e vice-presidência do Flamengo:
- Marco Aurélio Asseff e Juliane Musacchio (Chapa Azul - Sempre Flamengo)- Ricardo Hinrichsen e Bernardo Marques (Chapa Branca - Flamengo Sem Fronteiras)- Rodolfo Landim e Rodrigo Dunshee (Chapa Roxa - UniFla)- Walter Monteiro e Cáudia Simas (Chapa Ouro - Flamengo Maior)
Crédito: SededaGáveareceberáosassociadosdoFlamengoparaopleitopresidencialnestesábado(F:Divulgação/Flamengo

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