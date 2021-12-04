Chegou o dia! Sócios elegem presidente do Flamengo para o triênio 2022/24 neste sábado

Os associados adimplentes do Flamengo elegem hoje o presidente do clube para o triênio 2022/24 neste sábado, em pleito a ser realizado na sede social da Gávea, no ginásio Hélio Maurício, das 8h às 21h. Por ordem alfabética, os quatro candidatos à presidência do clube são os seguintes: Marco Aurélio Asseff (chapa azul), Ricardo Hinrichsen (chapa branca), Rodolfo Landim (chapa roxa) e Walter Monteiro (chapa ouro). O LANCE! acompanhará in loco a eleição.A contagem dos votos e a divulgação do resultado será feita neste sábado. O número de eleitores aptos não foi divulgado, mas são esperados menos de 4 mil associados participantes. O período pré-eleitoral foi marcado pela discussão, na Justiça, a respeito do voto não presencial. A decisão do TJ/RJ, do dia 24, deu efeito suspensivo à decisão em primeira instância, que garantia o voto a distâncias nas eleições do clube - que será exclusivamente presencial.Além do presidente e vice-presidente do Clube de Regatas do Flamengo, serão eleitos presidente e vice-presidente da Assembleia Geral e Corpo Transitório do Conselho Deliberativo e Conselho de Administração para o triênio 2022/2024.