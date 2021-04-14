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futebol

Chegou! Cazares se apresenta ao Fluminense e realiza testes físicos

Outros dois reforços são aguardados no CT Carlos Castilho nesta quinta-feira; Tricolor corre para regularizar para a Libertadores...

Publicado em 14 de Abril de 2021 às 14:19

LanceNet

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Publicado em 

14 abr 2021 às 14:19
Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
Depois de Manoel, foi a vez de Cazares realizar testes físicos e os exames médicos no CT Carlos Castilho, nesta quarta-feira. O meia-atacante é uma das contratações acertadas pelo Fluminense nos últimos dias e desembarcou no Rio na noite da última terça. O contrato com o jogador será válido até o fim de 2022, quando acaba a gestão de Mário Bittencourt.
> Fred alcança a marca de 400 gols na carreira. Relembre os mais importantes com a camisa do Fluminense
O atacante Raúl Bobadilha já está no Rio de Janeiro e é aguardado no CT nesta quinta-feira, assim como Abel Hernández. O Flu já trabalha na documentação dos reforços para registrá-los na Libertadores e também regularizar a situação para o Campeonato Carioca.
Veja a tabela da Libertadores
Do "pacotão" para a Libertadores, quem deve demorar mais um pouco é o zagueiro David Braz. Ele contraiu a Covid-19 e cumprirá isolamento nos próximos dias. Além disso, ainda precisa acertar os detalhes da rescisão com o Grêmio.
A data limite de inscrição na Libertadores é até o próximo sábado, às 18h15 de Assunção (19h15 de Brasília). Os clubes podem ter uma lista de no máximo 50 jogadores, sendo três deles goleiros.

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