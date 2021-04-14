Chegou! Cazares se apresenta ao Fluminense e realiza testes físicos

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Depois de Manoel, foi a vez de Cazares realizar testes físicos e os exames médicos no CT Carlos Castilho, nesta quarta-feira. O meia-atacante é uma das contratações acertadas pelo Fluminense nos últimos dias e desembarcou no Rio na noite da última terça. O contrato com o jogador será válido até o fim de 2022, quando acaba a gestão de Mário Bittencourt.

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O atacante Raúl Bobadilha já está no Rio de Janeiro e é aguardado no CT nesta quinta-feira, assim como Abel Hernández. O Flu já trabalha na documentação dos reforços para registrá-los na Libertadores e também regularizar a situação para o Campeonato Carioca.

Veja a tabela da Libertadores

Do "pacotão" para a Libertadores, quem deve demorar mais um pouco é o zagueiro David Braz. Ele contraiu a Covid-19 e cumprirá isolamento nos próximos dias. Além disso, ainda precisa acertar os detalhes da rescisão com o Grêmio.