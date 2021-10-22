Chegou a vez de Ramon? Suspensão de Filipe Luís reacende debate sobre lateral-esquerda do Flamengo

Crédito: Montagem/LANCE!

O Flamengo tem uma importante baixa confirmada para o Fla-Flu deste sábado, às 19h, no Maracanã, pela 28ª rodada do Brasileirão. Filipe Luís recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Cuiabá e cumprirá suspensão automática no clássico. Dessa forma, com a ausência do camisa 16, Renato Gaúcho precisará escalar Ramon ou Renê para o confronto. > ATUAÇÕES: Pedro marca e garante empate do Flamengo na Copa do BrasilNesse sentido, o debate sobre quem deve ser o reserva imediato da lateral-esquerda do Flamengo reacende. O tema, vale lembrar, ganhou força em setembro, quando Filipe Luís estava fora por causa de uma lesão na panturrilha.

No período, Renato optou por utilizar, na maior parte das vezes, Renê, que não agradou a torcida, ao invés de Ramon, jovem da base que fez uma partida segura contra o Palmeiras, na 20ª rodada do Brasileirão. A tendência, então, é de que o primeiro ganhe a oportunidade no time titular, enquanto o segundo pode surgir como opção no banco.

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Até aqui, Ramon disputou apenas uma partida no Campeonato Brasileiro de 2021. Após o longo intervalo de 15 dias em que o Flamengo ficou sem jogar, Filipe Luís e Renê não estavam disponíveis para enfrentar o Palmeiras, no Allianz Parque. Assim, o Garoto do Ninho teve a responsabilidade de ser o titular na ocasião.Os números mostram que o desempenho foi positivo. De acordo com dados do site "FootStats", Ramon foi o líder do Flamengo em desarmes, com três, conseguiu uma interceptação, acertou 29 passes e não cometeu uma falta sequer.

Recentemente, ele desceu ao Sub-20 e atuou na derrota do Flamengo para o Vasco por 2 a 1, em São Januário, pela ida das quartas de final do Brasileirão. Isso, contudo, não deve ser problema para Ramon. Recentemente, o lateral contou que jogar no Sub-20 lhe ajuda "bastante" e, dessa forma, está sempre pronto para ajudar o Rubro-Negro.

- Descer para jogar no Sub-20 me ajuda bastante. Desse jeito, estou sempre em atividade e não perco o ritmo de jogo. Assim, estou sempre pronto para ajudar o Flamengo, sempre que o professor Renato precisar de mim. Estou feliz pela partida que fiz diante do Palmeiras, e sou muito grato a Deus por tudo que vem acontecendo na minha vida - disse.

O que Renato pensa?