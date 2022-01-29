Chegada imediata de Bustos no Internacional é dada como certa

Em caráter oficial, Independiente-ARG e Internacional ainda não se posicionaram sobre a apontada transferência do lateral-direito Fabricio Bustos. Porém, na imprensa da Argentina, a transação em caráter imediato é dada como verbalmente acertada.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSVeículos importantes como o portal 'Olé' e a rádio 'La Red' indicam que os termos da negociação foram fixados com o adendo do pagamento de uma dívida do Colorado com o clube de Avellaneda datada de 2017 quando da aquisição do zagueiro Victor Cuesta.

No aspecto contratual, o Inter não teria de fazer qualquer quitação de taxa de transferência caso optasse por assinar um pré-contrato com Bustos e aguardasse até o mês de julho deste ano, já que o acordo entre o lateral e o Independiente se encerraria no próximo mês de junho.

Porém, tanto como medida de prevenção para evitar problemas futuros com a dívida e também para garantir a colaboração dos argentinos na liberação imediata, foi combinado um pagamento em três parcelas de 1,3 milhão de dólares, algo que equivale a mais de R$ 7 milhões.

Além disso, o Independiente se cercou da possibilidade de seguir lucrando com futuras negociações do atleta de 25 anos de idade formado na base do clube argentino no acordo onde manteve 15% dos direitos econômicos.