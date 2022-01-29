Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Chegada imediata de Bustos no Internacional é dada como certa

Imprensa da Argentina aponta que acordo pelo jogador do Independiente-ARG envolve pagamento de dívida referente a Victor Cuesta...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 jan 2022 às 11:15

Publicado em 29 de Janeiro de 2022 às 11:15

Em caráter oficial, Independiente-ARG e Internacional ainda não se posicionaram sobre a apontada transferência do lateral-direito Fabricio Bustos. Porém, na imprensa da Argentina, a transação em caráter imediato é dada como verbalmente acertada.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSVeículos importantes como o portal 'Olé' e a rádio 'La Red' indicam que os termos da negociação foram fixados com o adendo do pagamento de uma dívida do Colorado com o clube de Avellaneda datada de 2017 quando da aquisição do zagueiro Victor Cuesta.
No aspecto contratual, o Inter não teria de fazer qualquer quitação de taxa de transferência caso optasse por assinar um pré-contrato com Bustos e aguardasse até o mês de julho deste ano, já que o acordo entre o lateral e o Independiente se encerraria no próximo mês de junho.
Porém, tanto como medida de prevenção para evitar problemas futuros com a dívida e também para garantir a colaboração dos argentinos na liberação imediata, foi combinado um pagamento em três parcelas de 1,3 milhão de dólares, algo que equivale a mais de R$ 7 milhões.
Além disso, o Independiente se cercou da possibilidade de seguir lucrando com futuras negociações do atleta de 25 anos de idade formado na base do clube argentino no acordo onde manteve 15% dos direitos econômicos.
Crédito: Divulgação/Independiente

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

internacional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026
Imagem de destaque
'Ninguém deveria morrer servindo à causa da paz': o militar brasileiro em missão da ONU na zona de conflito entre Hezbollah e Israel
Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados