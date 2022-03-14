Chegada de Wanderson no Inter pode tirar ainda mais espaço de Carlos Palacios

A oficialização da chegada do atacante Wanderson por parte do Internacional no último sábado (12) não teve apenas o efeito de reforçar o plantel atualmente dirigido por Alexander Medina, mas também de demonstrar como outra peça pouco utilizada do elenco tem seu futuro no clube ainda mais complicado como é o caso do chileno Carlos Palacios.>Não deixe de conferir o aplicativo de resultados do LANCE!As características de jogo enxergadas pelo Colorado quando resolveu fazer o investimento para tirar Palacios do Unión Española-CHI, em março do ano passado, caminharam justamente na mesma linha de raciocínio do que para acertar a chegada de Wanderson: driblador, velocista e capaz de vencer os duelos individuais para abrir as defesas adversárias.

Tendo sido contratado no período em que o espanhol Miguel Ángel Ramírez era o treinador, o atacante chileno participou de 35 compromissos desde que chegou ao Inter (começando como titular em 20 desses jogos) onde deu apenas três assistências, não balançando as redes.

Nos períodos em que não esteve servindo a seleção do Chile, os problemas físicos deixaram o jogador de 23 anos de idade fora de combate em diversas situações, algo que também pesa negativamente para que tenha maior consideração no atual momento da equipe.

No último mês de fevereiro, uma entrevista dada a imprensa chilena pelo ex-companheiro Cristian Palacios também causou certo mal-estar pelo fato do atleta em questão ter falado claramente que Carlos Palacios o confessou que queria deixar o Colorado. Posteriormente, o empresário e também ex-jogador com passagem no Brasil pelo Palmeiras, Sergio Gioino, tratou de dizer que Carlos só sairia se fosse negociado.