Chegada de Vítor Pereira pode mexer com atletas mais experientes no Corinthians; entenda como

Em três dias de trabalho do técnico Vítor Pereira no Corinthians, já é possível enxergar que alguns medalhões do clube poderá ter dias dificeis com o modelo do jogo que o português tende a implantar. Os três treinamentos comandados pelo novo treinador da equipe alvinegra não foram abertos para a imprensa, mas nos meteriais cedidos pelo Departamento de Comunicação corintiano se pôde notar alguns métodos de trabalho que não era comum, como os goleiros particpando de trabalhos de saída de bola.

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Essa ação promovida por Vítor Pereira acompanha uma tendência de anos do futebol europeu, que é a participação dos arqueiros nas construções da jogadas., no entanto é sabido que Cássio, títular da meta do Timão, e que também é ídolo e está há 10 anos no clube, possui dificuldades com a bola nos pés.

Paralelamente, Ivan, recém-contratado pelo Corinthians, vindo da Ponte Preta, tm uma trajetória que se destaca muito mais embaixo das traves do saindo jogando. Outras opções, como Carlos Miguel e Matheus Donelli, também estão longe de serem especalistas nas saídas de jogo.

Outro medalhão corintiano que pode ser afetado nas quatro linhas com a chegada de Vítor Pereira é o lateral-direito Fagner, que está diretamente no Timão desde 2014, além de ter sido cria da base corintiana. Os principais trabalhos de destaque do técnico na Europa tiveram como base defensiva um esquema com três zagueiros, geralmente sendo 3-4-3, o que acarretaria mais uma vez em uma adaptação de postura do defensor.

Fagner sempre teve mais qualidade na fase ofensiva, mas durante os oito meses de Sylvinho no comando do Corinthians ele participou mais na formação da linha de quatro defensiva. Agora, dependendo das escolhas de Vítor Pereira, ele pode jogar bem mais próximo da linha de fundo, em uma linha de quatro central, aberto pela direita.

Tanto Cássio, quanto Fagner, renovaram recentemente os seus contratos, e agora o novo vínculo de ambos tem duração até o fim do ano que vem. Ambos estão entre os 15 jogadores que mais atuaram pelo Timão - Cássio em sexto, com 565 jogos até aqui, e Fagner em 15º, tendo entrado em campo 437 vezes com a camisa corintiana.