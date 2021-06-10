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Chegada de Sylvinho ao Corinthians gera disputa por posição entre Mateus Vital e Araos; entenda

Os dois jogadores atuam pela mesma faixa do campo, mas o treinador corinthiano enxerga características diferentes entre eles e deixa claro: 'Sem compromisso individual'...
LanceNet

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Publicado em 

10 jun 2021 às 14:00

Publicado em 10 de Junho de 2021 às 14:00

Crédito: Rodrigo Gazzanel/Ag.Corinthians
Ainda que seja o artilheiro do Corinthians nesta temporada, com cinco gols, além de ter participado diretamente de outros dois gols do Timão neste ano esportivo, dando assistências, Mateus Vital não é unanimidade no clube do Parque São Jorge, pelo menos não para o novo comandante corinthiano, Sylvinho.
>> Baixe o app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela da Copa do BrasilNos últimos dois jogos, contra América-MG, pelo Campeonato Brasileiro, e Atlético-GO, pela Copa do Brasil, o camisa 22 iniciou no banco de reservas, sendo preterido pelo chileno Ángelo Araos, que vive de inconstâncias, desde que chegou ao Alvinegro, em 2018.
– É verdade que a posição do Araos com o Vital ambos podem jogar por fora, pela esquerda, extremo, pé trocado, mas o Vital é mais atacante e Araos é mais meia. O Vital é o artilheiro do time de janeiro para cá e é o atleta que tínhamos pela técnica, de ser esse atacante, penúltimo atacante, pudesse trocar pelo Araos e sermos mais agudo dese lado – explicou o treinador após empate por 0 a 0 contra o Rubro-Negro goiano, na última quarta-feira (9), no estádio Antônio Accioly em Goiania, que culminou na eliminação do Corinthians na terceira fase da Copa do Brasil.
Mesmo Vital e Araos atuando pelo mesmo setor do gramado, Sylvinho vê posturas de jogo diferentes entre os atletas durante as partidas.
– Ele (Mateus Vital) é o artilheiro do time sim, ele jogou os dois primeiros jogos, hoje está entrando Araos, pode voltar ele, pode voltar Araos, nos temos essas opções. Volto a dizer: nós temos atletas muito próximos, com características diferentes, nós vamos trabalhar para melhorar o time, sem compromisso individual com ninguém.
Em comum entre Mateus Vital e Araos é que ambos os jogadores demoraram para se firmar no Corinthians. O primeiro, chegou ao Timão em 2018, após se destacar pelo Vasco, clube que o revelou, mas só veio a se firmar na última temporada, nas mãos de Vagner Mancini. Já o segundo, também chegou em 2018, mas no segundo semestre, vindo da Universidad de Chile, chegou a ser emprestado a Ponte Preta no ano seguinte, mas desde 2020 vem ganhando espaço a conta-gotas.
A idade dos dois atletas também é bastante próxima, enquanto Vital tem 23 anos, Araos tem 24.

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