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Chegada de Rúben Dias ao City pode fazer Barcelona tentar novamente a contratação de Eric García

Zagueiro do Manchester City tem contrato somente até o fim da atual temporada e já deixou claro que não pretende renovar. Atleta começou na base do Barcelona...

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 15:50

LanceNet

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Publicado em 

28 set 2020 às 15:50
Crédito: MIKE EGERTON / POOL / AFP
Com a contratação do zagueiro Rúben Dias, o Manchester City pode perder um defensor. Segundo informações do jornal "Marca", o Barcelona pode voltar a tentar buscar novamente o jovem Eric García, que hoje é titular no clube inglês, mas tem contrato somente até o fim da temporada.García começou nas categorias de base do Barcelona, mas ainda antes de chegar ao profissional se transferiu ao Manchester City. O jogador espanhol tem o perfil que o clube catalão busca, além de ter apenas 19 anos de idade. Para a estreia da Liga das Nações, o técnico Luis Enrique o convocou para defender a Espanha.
O principal problema entre o desejo do Barcelona e a exigência do City é financeiro. Em agosto, os espanhóis ofereceram 10 milhões de euros (R$ 65 milhões atualemtente) pelo defensor, mas a oferta foi recusada. O time de Guardiola deseja, ao menos, 30 milhões de euros (R$ 195 milhões).
No início de agosto, Guardiola, em entrevista coletiva, afirmou que Eric García não deseja renovar seu contrato com o Manchester City .

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