Chegada de Rúben Dias ao City pode fazer Barcelona tentar novamente a contratação de Eric García

Com a contratação do zagueiro Rúben Dias, o Manchester City pode perder um defensor. Segundo informações do jornal "Marca", o Barcelona pode voltar a tentar buscar novamente o jovem Eric García, que hoje é titular no clube inglês, mas tem contrato somente até o fim da temporada.García começou nas categorias de base do Barcelona, mas ainda antes de chegar ao profissional se transferiu ao Manchester City. O jogador espanhol tem o perfil que o clube catalão busca, além de ter apenas 19 anos de idade. Para a estreia da Liga das Nações, o técnico Luis Enrique o convocou para defender a Espanha.