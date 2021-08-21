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Chegada de Renato Augusto ao Corinthians disputa por parceiro de concentração de Fábio Santos

Dupla dividia apartamento entre 2013 e 2015, mas atualmente lateral concentra com o goleiro Cássio: 'Está causando briga'...

Publicado em 21 de Agosto de 2021 às 09:00

LanceNet

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Publicado em 

21 ago 2021 às 09:00
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O retorno de Renato Augusto ao Corinthians gerou concorrência interna para o posto de parceiro de concentração do lateral-esquerdo Fábio Santos
Companheiros entre 2013 e 2015, a dupla dividia o apartamento à época. No entanto, desde o retorno de Fábio ao Timão, no ano passado, o parceiro do lateral tem sido o goleiro Cássio. Contudo, o meia quer recuperar o posto.
- O Renato tenho uma relação ótima com ele, meus melhores amigos no futebol, tem me ajudado dentro e fora de campo, sempre bacana tê-lo por perto e está causando briga, porque quer voltar a concentrar comigo, eu concentro com o Cássio e vamos ver com quem vou concentrar – disse Fábio Santos em entrevista coletiva virtual concedida na última sexta-feira (20).
>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosJuntos, Cássio, Fábio Santos e Renato Augusto conquistaram o Paulistão e a Recopa Sul-Americana de 2013 e o Brasileirão de 2015 – ainda que na última conquista o defensor tenha atuado em apenas sete partidas, se transferindo posteriormente ao Cruz Azul, do México.
Após a conquista nacional, Renato foi para o futebol chinês, onde atuou durante cinco temporadas no Beijing Guoan. Cássio foi o único que permaneceu.
Além dos três jogadores, o lateral-direito Fagner e o zagueiro Gil também fizeram parte do plantel vencedor recentemente pelo Timão.
Independentemente de quem será parceiro na concentração, Fábio Santos ressalta a importância técnica do retorno de Renato Augusto, bem como do outro meio-campista Giuliano, únicos reforços do Corinthians nesta temporada até aqui.
- Chegada de Giuliano e Renato qualifica demais o elenco, jogadores fundamentais para o esquema e vão levar tempo para qualificar fisicamente, mas vai clarear o setor, que é muito importante.
Além da dupla de meias, o Corinthians busca a contratação do atacante Roger Guedes, que busca a liberação junto ao Shandong Taishan, da China. Roger e Fábio Santos jogaram juntos pelo Atlético-MG, em 2017, são amigos e o lateral tem feito campanha para a contratação do seu companheiro.

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