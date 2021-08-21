Chegada de Renato Augusto ao Corinthians disputa por parceiro de concentração de Fábio Santos

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O retorno de Renato Augusto ao Corinthians gerou concorrência interna para o posto de parceiro de concentração do lateral-esquerdo Fábio Santos

Companheiros entre 2013 e 2015, a dupla dividia o apartamento à época. No entanto, desde o retorno de Fábio ao Timão, no ano passado, o parceiro do lateral tem sido o goleiro Cássio. Contudo, o meia quer recuperar o posto.

- O Renato tenho uma relação ótima com ele, meus melhores amigos no futebol, tem me ajudado dentro e fora de campo, sempre bacana tê-lo por perto e está causando briga, porque quer voltar a concentrar comigo, eu concentro com o Cássio e vamos ver com quem vou concentrar – disse Fábio Santos em entrevista coletiva virtual concedida na última sexta-feira (20).

>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosJuntos, Cássio, Fábio Santos e Renato Augusto conquistaram o Paulistão e a Recopa Sul-Americana de 2013 e o Brasileirão de 2015 – ainda que na última conquista o defensor tenha atuado em apenas sete partidas, se transferindo posteriormente ao Cruz Azul, do México.

Após a conquista nacional, Renato foi para o futebol chinês, onde atuou durante cinco temporadas no Beijing Guoan. Cássio foi o único que permaneceu.

Além dos três jogadores, o lateral-direito Fagner e o zagueiro Gil também fizeram parte do plantel vencedor recentemente pelo Timão.

Independentemente de quem será parceiro na concentração, Fábio Santos ressalta a importância técnica do retorno de Renato Augusto, bem como do outro meio-campista Giuliano, únicos reforços do Corinthians nesta temporada até aqui.

- Chegada de Giuliano e Renato qualifica demais o elenco, jogadores fundamentais para o esquema e vão levar tempo para qualificar fisicamente, mas vai clarear o setor, que é muito importante.