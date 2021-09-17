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futebol

Chegada de reforços faz Cantillo perder espaço no Corinthians

Meia colombiano ficou apenas no banco de reservas nos últimos cinco compromissos do Timão...
LanceNet

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Publicado em 

17 set 2021 às 11:09

Publicado em 17 de Setembro de 2021 às 11:09

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Sem um meia de armação na sua chegada ao Corinthians, no fim de maio, a alternativa inicial do técnico Sylvinho era armar o time com Cantillo como primeiro homem do meio-campo, para ganhar em qualidade nos lançamentos longos. No entanto, com a chegada de reforços para a zona central, o colombiano perdeu espaço no Timão.
>> Baixe o novo app de resultados do L!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosA falta de atletas para fazer a bola chegar com qualidade ao ataque, o chamado último passe, forçou o treinador corintiano posicionar volantes mais defensivos, como Gabriel e Roni, jogando a frente de Cantillo, para qualificar a marcação na segunda faixa do meio-campo, já que o primeiro atleta não teria a mesma qualidade defensiva, mas auxiliaria na armação com os lançamentos.
A ideia não deu muito certo e naturalmente com a chegada de Giuliano, Renato Augusto e Willian, que têm como características a armação, fizesse com que Cantillo desparecesse do time titular.
Entre o terceiro e o 14º jogo do Timão comandado por Sylvinho, o camisa 24 participou de todos, sendo 13 deles como titular e cinco atuando durante os 90 minutos. No período, o Alvinegro do Parque São Jorge venceu quatro, empatou seis e perdeu quatro. O atleta não marcou gols, mas deu uma assistência, para Mosquito, na derrota corintiana por 2 a 1 contra o América-MG, na Neo Química Arena, no último dia 17 de julho, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Na 15ª rodada do Brasileirão, Canillo ficou fora do duelo contra o Santos, na Vila Belmiro, sentiu um incômodo no adutor da coxa esquerda, ficou fora e já retornou no banco de reservas, ficando na suplência dos cinco jogos seguintes e não entrando no decorrer das partidas.
A partir dos reforços, Gabriel voltou a ser o primeiro homem de meio-campo, para reforçar a marcação, deixando os demais meias com mais liberdade de participação na construção ofensiva.
Neste fim de semana, contra o América-MG, na Neo Química Arena, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, há a expectativa de que Giuliano, Renato Augusto e Willian joguem juntos pela primeira vez. Além do trio, o atacante Róger Guedes é outra grande contratação corintiana na última janela de transferências e deve começar jogando contra o Coelho.

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