Chegada de Maycon atende ao desejo de Vítor Pereira e reforça setor fragilizado do Corinthians

Há cinco dias da estreia na Libertadores, o Corinthians está prestes a anunciar um importante reforço não só para a competição continental, como também para o resto da temporada. Trata-se do volante Maycon, que pertence ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e chegará por empréstimo ao Timão até o final de 2022.> GALERIA - Relembre todas as estreias do Corinthians em Libertadores

O anúncio oficial deve sair até o final da semana, dessa forma, o clube brasileiro conseguirá inscrever o atleta para a fase de grupos da Libertadores, já que o prazo acaba no domingo (2).

Maycon chega com status de titular, para preencher uma lacuna no meio-campo, setor que ao mesmo tempo é o ponto forte, também é o calcanhar de aquiles da equipe.

O elenco do Corinthians possui volantes e meias com qualidade técnica acima da média, seja com Cantillo, Giuliano, Paulinho ou Renato Augusto. Assim, quando o alvinegro consegue trocar passes e controlar a bola, o setor acaba se destacando.

No entanto, Vítor Pereira está em início de trabalho, tentando implementar um novo estilo de jogo, com mais intensidade. Embora os jogadores citados acima entreguem tecnicamente, deixam a desejar na pressão pós-perda ou na recomposição defensiva, quesitos fundamentais para o português.

O exemplo veio no gol de Wellington, na semifinal do Paulistão. Paulinho não acompanhou o seu marcador e desencadeou uma série de erros no posicionamentos de seus companheiros, especialmente para Du Queiroz, que vem sendo sobrecarregado na marcação.

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E é nessa parte que Maycon entra. O atleta de 24 anos se destacou no Shakhtar por ser um volante moderno, capaz de 'destruir' jogadas, municiar os jogadores mais técnicos, e fornecer intensidade na marcação.

Na derrota para o São Paulo, Vítor Pereira havia indicado que gostaria de mais peças no elenco, para poder encontrar soluções e fazer uma melhor gestão em meio ao frenético calendário brasileiro, tendo em vista a maratona de jogos do Timão.

- Temos que encontrar soluções dentro do nosso elenco. Mas estamos trabalhando, nosso presidente está aqui trabalhando, em outra solução que venha a ajudar também a ter mais soluções. Para ganharmos mais funções para dar resposta a um calendário apertado - disse VP após derrota no Majestoso da semifinal do Paulistão.

Com a chegada de Maycon, que deve se tornar oficial nos próximos dias, Vítor Pereira ganha mais um jogador de calibre europeu, capaz de ampliar o leque tático do treinador, e que pode se tornar solução para o grande dilema do Corinthians na temporada.