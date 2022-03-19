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Chegada de Júnior Moraes pode fazer Róger Guedes voltar a atuar na posição que fez sucesso no Corinthians

Com o novo reforço do Timão, o camisa 9 pode voltar a jogar aonde se sente mais à vontade...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 mar 2022 às 06:00

Publicado em 19 de Março de 2022 às 06:00

Desde o início da temporada, a posição mais comentada entre torcedores e dirigentes corintianos é a do centroavante. Após diversos nomes terem sido tentados, como Cavani e Diego Costa, ou especulados, como Suárez e Arthur Cabral, o Corinthians aproveitou uma oportunidade de mercado e contratou Júnior Moraes até o final de 2023.> GALERIA - Gil faz pênalti e vira vilão na derrota do Timão no Dérbi; veja notas
O brasileiro naturalizado ucraniano tinha vínculo até o final de junho com o Shakhtar Donetsk, mas devido a guerra envolvendo Rússia e Ucrânia, ele teve que retornar ao Brasil, e ficou livre no mercado após a Fifa suspender os contratos dos atletas que atuavam tanto no campeonato russo como ucraniano.
A chegada de Júnior Moraes, maior artilheiro estrangeiro da história do Shakhtar, com 62 gols, deve mudar o ataque do Timão, que desde o começo do ano busca por um centroavante mais clássico.
No início da temporada, ainda com Sylvinho, Mantuan foi testado na vaga, mas não deu certo. Jô vem sofrendo com problemas físicos e não se mostrou apto a brigar pela titularidade. Dessa forma, a posição vem sendo ocupada por Róger Guedes.
O camisa 9 vinha sem balançar as redes há quatro jogos, mas deu boa resposta contra seu ex-time, sofrendo e convertendo o pênalti na derrota para o Palmeiras. Após o jogo, Róger elogiou seu novo companheiro de ataque, e deixou claro que sua posição favorita não é a de centroavante.
> TABELA - Falta pouco! Simule os últimos jogos do Corinthians no Paulistão
- Lógico que ele (Júnior Moraes) vai nos ajudar, ele é muito mais um centroavante do que eu. É uma posição que gosto de jogar, pelo contrário do que muitos falam, mas eu me sinto mais à vontade na ponta ou como segundo atacante - declarou após o Dérbi.
Na temporada passada, o antigo camisa 123 atuou na maioria dos jogos no lado esquerdo do ataque do Corinthians, e caiu nas graças da torcida, marcando sete gols e dando duas assistências em 19 jogos.
Dessa forma, ao longo do mata-mata do Paulistão, fase na qual Júnior Moraes, que já apareceu no BID da CBF, pode ser inscrito na competição, Vítor Pereira poderá implementar mudanças no ataque, deslocando Willian para a ponta-direita, posição onde atuou em boa parte de sua carreira na Europa.
Assim, Róger Guedes retornaria para a posição na qual se sente mais à vontade e mostrou melhor rendimento pelo Timão, e a equipe ganharia a presença do sonhado '9 clássico'.
Crédito: RógerGuedescomemorandoseugolcontraoVerdão(Foto:RodrigoCoca/AgênciaCorinthians

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