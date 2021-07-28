Chega ao fim o sonho do boliviano Zeballos na base do Santos

Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/SantosFC

Após sete meses, o sonho do meia boliviano Luis Zeballos de vestir a camisa do Santos chegou ao fim. Na semana passada, ele foi informado pelo supervisor das categorias de base do Peixe, Felipe Gil, que não seria aproveitado na equipe Sub-20 e o jogador não treina mais no clube.Zeballos assinou contrato com o Santos em janeiro, mas sequer foi registrado pelo clube. Na época da assinatura, o Peixe estava proibido de registrar jogadores pelo Transferban da Fifa. Quando a proibição caiu, a janela de transferências para o futebol brasileiro estava fechada (ele só abre em 1º de agosto).

Neste período, Zeballos treinou primeiramente com a equipe Sub-23 e depois com o Sub-20. Com a reformulação feita nas categorias de base do clube e troca de treinadores em todas as categorias, o jogador perdeu espaço e foi informado sobre os planos do Peixe na semana passada.Luis Zeballos tem passagens pelas seleções sub-15, sub-17 e sub-20 da Bolívia. Em 2019, foi titular em todos os jogos do país no Sul-Americano Sub-17. Ele atuava em projeto de formação em seu país.