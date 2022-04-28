futebol

Chefe de hospital nega morte de Mino Raiola, superagente do futebol

Empresário está em estado gravíssimo, mas segue lutando pela vida...

Publicado em 28 de Abril de 2022 às 09:52

Ao contrário do que a imprensa italiana havia noticiado nesta quinta-feira, o famoso agente Mino Raiola segue vivo, mas em estado gravíssimo. Alberto Zangrillo, chefe da Unidade de Anestesia e Terapia Intensiva de San Raffaele, afirmou que o empresário está lutando pela vida.- Estou indignado com os telefonemas de pseudo jornalistas que especulam sobre a vida de um homem que está lutando - disse o médico.
No Twitter, o perfil de Mino Raiola também negou a morte do empresário e ironizou a publicação do "La Gazzetta dello Sport". Nas redes, a assessoria do agente se disse chateada pela imprensa matar o italiano por duas vezes em quatro meses e afirmou que o veterano é capaz de "ressuscitar". O empresário é responsável por gerir as carreiras de Erling Haaland, que busca deixar o Dortmund nessa janela de transferências, Paul Pogba, que sairá do Manchester United em junho após o fim de seu contrato, Zlatan Ibrahimovic, entre outros grandes nomes.
Nascido na Itália, Mino Raiola cresceu na Holanda, onde trabalhou em um restaurante de sua família, antes de embarcar no futebol. Com 19 anos, o agente assumiu o cargo de dirigente do Haarlem, quando começou a impressionar com sua capacidade para negócios.
