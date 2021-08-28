Chay vibra com vitória do Botafogo sobre o líder Coritiba na Série B: 'Tem que comemorar mesmo'

Dificuldade de vencer fora de casa? Que nada! O Botafogo superou o Coritiba, líder da Série B do Brasileirão, por 1 a 0, nesta sexta-feira, pela 21ª rodada, e venceu o primeiro duelo longe do Rio de Janeiro pelo segundo turno da competição nacional.

+ Veja a tabela da Série B do Brasileiro e simule os resultados Ao fim do jogo, Chay, autor da assistência para o gol de Rafael Navarro, valorizou o resultado e afirmou que o Botafogo realmente precisa vibrar com o resultado conquistado no Couto Pereira.

- Tem que comemorar, é jogo de seis pontos. Para quem está brigando na parte de cima da tabela, nós sabíamos da importância desse resultado. Viemos de alguns tropeços fora de casa, sabemos da nossa qualidade, mas temos condições totais de sempre conseguir os três pontos. Tem que comemorar mesmo. Mas a cabeça já vai ficar focada no Remo, semana que vem, e vamos que vamos - afirmou, ao "SporTV".