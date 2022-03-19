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Chay projeta duelo do Botafogo pela semifinal do Carioca: 'Jogo grande é sempre bom'

Meia do Botafogo destacou recuperação após lesão, e disse estar preparado para o clássico diante do Fluminense...
LanceNet

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Publicado em 

19 mar 2022 às 14:05

Publicado em 19 de Março de 2022 às 14:05

Nesta sexta-feira, o Botafogo realizou mais um dia de preparação visando o clássico contra o Fluminense, pela semifinal do Carioca. Recuperado após lesão, Chay destacou que disputar jogos assim pelo Alvinegro é uma experiência única, e garantiu que o elenco está preparado para encarar o rival e avançar no campeonato estadual.- É uma oportunidade única estar aqui jogando pelo Botafogo e ter a possibilidade de fazer esse clássico [contra o Fluminense], uma semifinal. A gente vem se preparando bem durante a semana, tomara que possamos sair com o bom resultado nesta segunda-feira - disse.
Desde que retornou aos gramados, Chay participou de três jogos. Ainda recuperando o ritmo, o meia afirmou que está bem fisicamente e apto para ajudar na segunda-feira.
- Venho me adaptando e ganhando forma física, e hoje estou muito bem. Jogo grande é sempre bom, é o que a gente gosta. Estou 100% e espero ajudar.
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Crédito: ChaydestacouqueestáprontoparaajudaroBotafogonasemifinaldoCarioca(VitorSilva/Botafogo

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