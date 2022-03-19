Chay projeta duelo do Botafogo pela semifinal do Carioca: 'Jogo grande é sempre bom'

Nesta sexta-feira, o Botafogo realizou mais um dia de preparação visando o clássico contra o Fluminense, pela semifinal do Carioca. Recuperado após lesão, Chay destacou que disputar jogos assim pelo Alvinegro é uma experiência única, e garantiu que o elenco está preparado para encarar o rival e avançar no campeonato estadual.- É uma oportunidade única estar aqui jogando pelo Botafogo e ter a possibilidade de fazer esse clássico [contra o Fluminense], uma semifinal. A gente vem se preparando bem durante a semana, tomara que possamos sair com o bom resultado nesta segunda-feira - disse.