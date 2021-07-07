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Chay e Ronald têm problemas físicos e preocupam o Botafogo no duelo contra o Cruzeiro

Atacante sofreu torção no tornozelo direito, enquanto meia sentiu a posterior; dupla passará por ressonância magnética no Rio de Janeiro...
LanceNet

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Publicado em 

07 jul 2021 às 10:30

Publicado em 07 de Julho de 2021 às 10:30

Crédito: Vítor Silva/BFR
O Botafogo já tem duas dores de cabeça para a próxima partida. Com problemas físicos, o Alvinegro não sabe se poderá contar com Chay e Ronald para o duelo contra o Cruzeiro, no próximo sábado, pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
+ Análise: a impressão é que o Botafogo não pode (ou não gosta de) facilitar a própria vida nos jogos
Isto porque a dupla deixou a partida contra o CRB, na última terça-feira, com preocupações. Após a partida, Marcelo Chamusca, treinador do Alvinegro, explicou, em entrevista coletiva, a situação de ambos.
- São duas situações para acompanhar. O Ronald fez exames para ver o grau da lesão [não foi constatada fratura, como posteriormente informado pelo Botafogo]. O Chay sentiu a posterior depois de um chute prensado. Eu até na hora sinalizei pra já fazer a substituição, ele pediu para jogar mais e logo depois pediu pra sair. Deve fazer um exame de imagem. São duas situações preocupantes para o próximo jogo - afirmou o técnico.Ronald ficou quatro minutos em campo. O camisa 31, que entrou no decorrer do segundo tempo, ficou com o pé preso no gramado após uma dividida com um defensor do CRB e levou a pior. O atacante realizou exame de imagem após a partida e não foi constatada fratura.
+ Veja a tabela da Série B
Os dois passarão por ressonância magnética no retorno da delegação ao Rio de Janeiro para saber se terão condições de jogo diante do Cruzeiro.

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