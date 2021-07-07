Chay e Ronald têm problemas físicos e preocupam o Botafogo no duelo contra o Cruzeiro

Crédito: Vítor Silva/BFR

O Botafogo já tem duas dores de cabeça para a próxima partida. Com problemas físicos, o Alvinegro não sabe se poderá contar com Chay e Ronald para o duelo contra o Cruzeiro, no próximo sábado, pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

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Isto porque a dupla deixou a partida contra o CRB, na última terça-feira, com preocupações. Após a partida, Marcelo Chamusca, treinador do Alvinegro, explicou, em entrevista coletiva, a situação de ambos.

- São duas situações para acompanhar. O Ronald fez exames para ver o grau da lesão [não foi constatada fratura, como posteriormente informado pelo Botafogo]. O Chay sentiu a posterior depois de um chute prensado. Eu até na hora sinalizei pra já fazer a substituição, ele pediu para jogar mais e logo depois pediu pra sair. Deve fazer um exame de imagem. São duas situações preocupantes para o próximo jogo - afirmou o técnico.Ronald ficou quatro minutos em campo. O camisa 31, que entrou no decorrer do segundo tempo, ficou com o pé preso no gramado após uma dividida com um defensor do CRB e levou a pior. O atacante realizou exame de imagem após a partida e não foi constatada fratura.

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