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Chay e Navarro são peças fundamentais para o acesso do Botafogo à Série A

Somados, a dupla possui participação em metade dos gols do clube na temporada
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Publicado em 29 de Agosto de 2021 às 06:00

LanceNet

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Publicado em 

29 ago 2021 às 06:00
Crédito: Vitor Silva/Botafogo/Divulgação
Na última sexta-feira, o Botafogo venceu o Coritiba, fora de casa, por 1 a 0, pela vigésima rodada da Série B. Com a vitória sobre o líder do campeonato, o Alvinegro chegou ao G4 da tabela. O gol da vitória veio a partir de um cruzamento de Chay que parou na cabeça de Navarro para decidir a partida. Chay e Navarro vem sendo uma dupla decisiva nos jogos do clube na temporada.
+ Em seu retorno ao Botafogo, Carli é peça importante da equipe na Série BA dupla ofensiva do Botafogo conquistou sua importância no elenco e é fundamental para o objetivo do clube, a conquista do acesso. Pelo Alvinegro na temporada, Navarro tem 8 gols e 7 assistências. Já o Chay, na Série B, marcou 8 gols e deu 3 assistências, sendo todas para o camisa 99. Sendo assim, a dupla possui 26 participações em 49 gols do Botafogo nesta temporada.
O contrato de Rafael Navarro com o Botafogo possui vínculo até dezembro deste ano. O atacante é titular da equipe e o clube procura renovar com o jogador, mas a situação não é favorável ao Alvinegro. Além de Navarro ter atraído interesse do Anderlecht, clube da Bélgica, os últimos valores impostos na negociação da renovação do atleta, não agradaram ao centroavante.
+ Enderson exalta vitória do Botafogo, mas reforça caminho longo em busca do acesso ‘A guerra continua’
O Botafogo também possui o interesse de estender o vínculo com Chay. O atacante chegou ao Alvinegro por empréstimo da Portuguesa-RJ e os clubes já conversam pelo acordo. Navarro e Chay são os jogadores mais importantes do sistema ofensivo do elenco e o clube precisa dos dois para conseguir o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro.

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