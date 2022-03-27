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Chay, Douglas Borges e Luís Castro: o que ficar de olho no Botafogo contra o Fluminense, pelo Carioca

Com futuro treinador marcando presença no Maracanã, Botafogo tem desafio de vencer rival por dois gols de diferença para se classificar à final do Estadual...

Publicado em 27 de Março de 2022 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 mar 2022 às 08:00
O Botafogo mede forças com o Fluminense por uma vaga na final do Campeonato Carioca. Após ter sido derrotado por 1 a 0 no jogo de ida, o Alvinegro precisa superar o rival por dois gols de diferença neste domingo, às 16h, no Maracanã para se classificar à decisão.+ Luís Castro tem a missão de engatar a engrenagem de um Botafogo que mudou de paradigma
A parte atrativa envolvendo o Alvinegro estará fora de campo: Luís Castro, técnico que desembarcou no Brasil durante a manhã, marcará presença nas arquibancadas.
O LANCE! mostra cinco pontos para ficar de olho no Botafogo contra o Fluminense, pelo Campeonato Carioca.
Chay: o camisa 14 marcou um gol contra o Fluminense nas semifinais do Carioca do ano passado quando ainda atuava pela Portuguesa. O meia é uma das referências técnicas do Alvinegro para a partida e terá mais um teste contra uma equipe de Série A.
Erison: sem Matheus Nascimento, envolvido com a Seleção sub-20, o 'El Toro' será o responsável por guiar o sistema ofensivo. O Botafogo tem o segundo melhor ataque do Carioca e passou em branco na competição apenas na derrota no jogo de ida das semifinais.Douglas Borges: sem Gatito, com a seleção do Paraguai, e Diego Loureiro, com um desconforto, o terceiro goleiro receberá uma chance entre os titulares. Será uma chance 'ao vivo' de mostrar a Luís Castro que ele pode ser merecedor de ser o reserva imediato do camisa 1.
Luís Castro: o português, acertado com o Botafogo há pelo menos um mês, já vinha estudando a equipe por meio de vídeos e conversas com a comissão técnica, mas agora a coisa será in-loco. Luís e os auxiliares estarão no Maracanã para observar o time.
Philipe Sampaio: será a estreia do 'General' no Maracanã. A estreia dele com a camisa do Botafogo foi sólida, apesar da derrota no jogo de ida para o Tricolor. Mais uma chance para se acostumar com o futebol brasileiro e colocar o ritmo de jogo em dia.
Crédito: LuísCastroéonovotreinadordoBotafogo(Foto:Divulgação/Botafogo

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