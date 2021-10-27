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Chay, do Botafogo, tranquiliza após pancada no tornozelo e sair de jogo chorando: 'Foi mais o susto'

Camisa 14 foi substituído contra o Goiás sob lágrimas após uma entrada no segundo tempo em jogo da Série B do Brasileirão; na chegada ao hotel, meia afirmou que está bem...

Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 00:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 out 2021 às 00:56
Crédito: Vítor SIlva/Botafogo
Tranquilidade após uma imagem forte. Depois de ser substituído chorando no empate por 1 a 1 com o Goiás, nesta terça-feira, pela Série B do Brasileirão, Chay apresentou melhora da dor no tornozelo. O camisa 14 falou que se sente melhor na chegada da delegação do Alvinegro no hotel em Goiânia, afirmando que será reavaliado pela equipe do Botafogo no Rio de Janeiro.
– Estou um pouco melhor, foi mais o susto. Graças a Deus não quebrou (o tornozelo), agora é avaliar com os médicos e a fisioterapia se Deus quiser vou estar bem no próximo jogo - afirmou, em conversa ao Instagram do Botafogo.
O Botafogo também se pronunciou oficialmente sobre o status do jogador, colaborando com o que foi dito pelo meio-campista.

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