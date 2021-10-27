Chay, do Botafogo, tranquiliza após pancada no tornozelo e sair de jogo chorando: 'Foi mais o susto'

Crédito: Vítor SIlva/Botafogo

Tranquilidade após uma imagem forte. Depois de ser substituído chorando no empate por 1 a 1 com o Goiás, nesta terça-feira, pela Série B do Brasileirão, Chay apresentou melhora da dor no tornozelo. O camisa 14 falou que se sente melhor na chegada da delegação do Alvinegro no hotel em Goiânia, afirmando que será reavaliado pela equipe do Botafogo no Rio de Janeiro.

– Estou um pouco melhor, foi mais o susto. Graças a Deus não quebrou (o tornozelo), agora é avaliar com os médicos e a fisioterapia se Deus quiser vou estar bem no próximo jogo - afirmou, em conversa ao Instagram do Botafogo.