Chay, do Botafogo, recebe vídeo de aniversário do Neymar e comemora: 'Zerei a vida'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Chay recebeu um presente de aniversário que provavelmente jamais irá esquecer. O jogador do Botafogo, que completou 31 anos no mês passado, ganhou um vídeo de Neymar o parabenizando na última terça-feira.+ Botafogo entra com ação na Justiça para mudar aluguel de shopping de R$ 25 mil para R$ 750 mil

O jogador do Paris Saint-Germain-FRA é uma das referências de Chay. O atleta do Botafogo, mesmo com o atraso, compartilhou a felicidade pelo presente nas redes sociais.

– Coe rapa (rapaz). O Neymar me mandou feliz aniversário! Tá maluco, zerei a vida - escreveu no Twitter.

– Não tem como não postar no feed!!!! TÁ MALUCO!!!!! Todos que me conhecem sabem da admiração que eu tenho pelo futebol desse cara e receber essa mensagem significa muito pra mim! Se quando falavam mal dele eu já ficava P*, imagina agora!? Muito obrigado Neymar pela moral - publicou no Instagram.