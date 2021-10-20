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Chay, do Botafogo, recebe vídeo de aniversário do Neymar e comemora: 'Zerei a vida'

Camisa 14, um dos destaques do Alvinegro, tem o jogador do PSG como um de seus ídolos...
LanceNet

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Publicado em 

20 out 2021 às 11:00

Publicado em 20 de Outubro de 2021 às 11:00

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Chay recebeu um presente de aniversário que provavelmente jamais irá esquecer. O jogador do Botafogo, que completou 31 anos no mês passado, ganhou um vídeo de Neymar o parabenizando na última terça-feira.+ Botafogo entra com ação na Justiça para mudar aluguel de shopping de R$ 25 mil para R$ 750 mil
O jogador do Paris Saint-Germain-FRA é uma das referências de Chay. O atleta do Botafogo, mesmo com o atraso, compartilhou a felicidade pelo presente nas redes sociais.
– Coe rapa (rapaz). O Neymar me mandou feliz aniversário! Tá maluco, zerei a vida - escreveu no Twitter.
– Não tem como não postar no feed!!!! TÁ MALUCO!!!!! Todos que me conhecem sabem da admiração que eu tenho pelo futebol desse cara e receber essa mensagem significa muito pra mim! Se quando falavam mal dele eu já ficava P*, imagina agora!? Muito obrigado Neymar pela moral - publicou no Instagram.
O vídeo foi gravado graças à Ricardo Mestre, empresário de Chay, que entrou em contato com Gil Cebola, amigo pessoal de Neymar, e Roberto Machado, um agente, que intermediaram o contato com o jogador da Seleção Brasileira.

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