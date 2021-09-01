Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Chay, do Botafogo, já aparece no BID e está liberado para enfrentar o Remo, pela Série B
futebol

Chay, do Botafogo, já aparece no BID e está liberado para enfrentar o Remo, pela Série B

Acordo de compra do atleta foi feito nesta terça-feira...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 set 2021 às 19:42

Publicado em 01 de Setembro de 2021 às 19:42

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Eu vi o Chay no BID! O Botafogo fechou a compra em definitivo de Chay nesta terça-feira e o atleta, agora, pertence ao clube alvinegro até 2024. O nome do jogador já aparece no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e Chay já pode atuar pelo Botafogo na próxima partida, contra o Remo.
+ Botafogo abre negociação com Rafael, ex-Manchester United e LyonComo Chay estava emprestado ao Botafogo pela Portuguesa-RJ, seu contrato com o clube teve que ser rescindido para obter o novo contrato de compra. Sendo assim, o Alvinegro tinha até sexta-feira, véspera da partida, para conseguir regularizar a situação do atleta. A situação de Chay foi resolvida nesta quarta-feira e o atacante vai a campo na próxima partida do clube.
> Confira a tabela e os jogos da Série B
Chay é o destaque do Botafogo nesta Série B. O atacante é o artilheiro da equipe na competição, com 8 gols marcados. O artilheiro também contribuiu com 3 assistências para gols nesta temporada.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A duplicação da BR 262 e os desafios das desapropriações
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026
Imagem de destaque
Ciclovia entre Vila Velha e Guarapari sinaliza novos tempos na mobilidade

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados