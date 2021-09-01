Chay, do Botafogo, já aparece no BID e está liberado para enfrentar o Remo, pela Série B

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Eu vi o Chay no BID! O Botafogo fechou a compra em definitivo de Chay nesta terça-feira e o atleta, agora, pertence ao clube alvinegro até 2024. O nome do jogador já aparece no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e Chay já pode atuar pelo Botafogo na próxima partida, contra o Remo.

+ Botafogo abre negociação com Rafael, ex-Manchester United e LyonComo Chay estava emprestado ao Botafogo pela Portuguesa-RJ, seu contrato com o clube teve que ser rescindido para obter o novo contrato de compra. Sendo assim, o Alvinegro tinha até sexta-feira, véspera da partida, para conseguir regularizar a situação do atleta. A situação de Chay foi resolvida nesta quarta-feira e o atacante vai a campo na próxima partida do clube.

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