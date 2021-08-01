Chay comemora retomada do Botafogo e resposta da torcida: 'Feliz em resgatar esse orgulho'

No último sábado, o Botafogo venceu o Vasco por 2 a 0 no Estádio Nilton Santos, e assim conquistou a terceira vitória seguida na Série B. Nas redes sociais, Chay comentou que viu diversas pessoas vestindo a camisa Alvinegra neste domingo, e comemorou o bom momento que o clube vive. - Fui na rua pela manhã e vi bastante torcedor com a camisa na rua! Feliz em fazer parte desse processo, por resgatar esse orgulho!! - escreveu.