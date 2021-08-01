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Chay comemora retomada do Botafogo e resposta da torcida: 'Feliz em resgatar esse orgulho'

Nas redes sociais, atacante celebrou torcedores usando uniforme na rua; jogador é artilheiro da equipe na temporada com 7 gols...

Publicado em 01 de Agosto de 2021 às 13:36

LanceNet

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Publicado em 

01 ago 2021 às 13:36
Crédito: Vitor Silva / BFR
No último sábado, o Botafogo venceu o Vasco por 2 a 0 no Estádio Nilton Santos, e assim conquistou a terceira vitória seguida na Série B. Nas redes sociais, Chay comentou que viu diversas pessoas vestindo a camisa Alvinegra neste domingo, e comemorou o bom momento que o clube vive. - Fui na rua pela manhã e vi bastante torcedor com a camisa na rua! Feliz em fazer parte desse processo, por resgatar esse orgulho!! - escreveu.
> Confira a classificação da Série B do BrasileirãoO atacante tem 7 gols pelo Glorioso e se tornou o artilheiro da equipe, além de ser o segundo maior goleador da competição. Atrás de Edu, do Brusque, Chay está apenas a dois gols de se igualar na artilharia do Brasileirão.

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