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Chay comemora novo contrato com o Botafogo: 'Deus sabe a minha alegria de estar vestindo essa camisa'

Meio-campista, artilheiro do Botafogo na Série B do Brasileirão, assinou um novo vínculo com o clube até dezembro de 2024...

Publicado em 31 de Agosto de 2021 às 18:25

LanceNet

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Publicado em 

31 ago 2021 às 18:25
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Chay é do Botafogo em definitivo. O meio-campista assinou um novo contrato com o clube, válido até dezembro de 2024, nesta terça-feira, no Estádio Nilton Santos. O Alvinegro chegou a um acordo para adquirir o jogador junto à Portuguesa-RJ.
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O meio-campista não escondeu a felicidade e comemorou a renovação com o Glorioso. Vale lembrar que ele é o artilheiro do Botafogo na temporada 2021, com oito gols marcados. – Oportunidade incrível estar aqui por definitivo. Muito feliz, agradecer cada torcedor que acreditou no processo e agora fez o coro para a gente estar assinando esse contrato. Estou muito feliz... Deus sabe a minha alegria de estar vestindo essa camisa. Não vai faltar dedicação, a luta vai continuar, estou aqui para ajudar. Espero continuar acesso e conquistar títulos durante esses três anos - afirmou Chay.
– Hoje é um momento muito importante. Essa assinatura de contrato com o Chay por três anos me deixa muito feliz. Quero agradecer à torcida e principalmente ao sócio-torcedor. Particularmente, agradecer ao Chay pela pessoa maravilhosa que ele é, grande atleta e que vai nos ajudar para voltar à Série A - afirmou Durcesio Mello, presidente do clube, à "BotafogoTV".
Agora, o Botafogo para regularizar o novo contrato de Chay nos registros da CBF. Como se trata de uma compra definitiva, a rescisão do antigo vínculo com a Portuguesa-RJ e o registro do novo contrato com o Alvinegro precisam aparecer no BID da CBF.

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