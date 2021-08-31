Chay comemora novo contrato com o Botafogo: 'Deus sabe a minha alegria de estar vestindo essa camisa'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Chay é do Botafogo em definitivo. O meio-campista assinou um novo contrato com o clube, válido até dezembro de 2024, nesta terça-feira, no Estádio Nilton Santos. O Alvinegro chegou a um acordo para adquirir o jogador junto à Portuguesa-RJ.

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O meio-campista não escondeu a felicidade e comemorou a renovação com o Glorioso. Vale lembrar que ele é o artilheiro do Botafogo na temporada 2021, com oito gols marcados. – Oportunidade incrível estar aqui por definitivo. Muito feliz, agradecer cada torcedor que acreditou no processo e agora fez o coro para a gente estar assinando esse contrato. Estou muito feliz... Deus sabe a minha alegria de estar vestindo essa camisa. Não vai faltar dedicação, a luta vai continuar, estou aqui para ajudar. Espero continuar acesso e conquistar títulos durante esses três anos - afirmou Chay.

– Hoje é um momento muito importante. Essa assinatura de contrato com o Chay por três anos me deixa muito feliz. Quero agradecer à torcida e principalmente ao sócio-torcedor. Particularmente, agradecer ao Chay pela pessoa maravilhosa que ele é, grande atleta e que vai nos ajudar para voltar à Série A - afirmou Durcesio Mello, presidente do clube, à "BotafogoTV".